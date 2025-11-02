Opšti haos na aerodromu zbog Bikovića: Glumac pokušao da prođe neopaženo, ali bezuspješno (Video)

Sa sobom je imao nekoliko kofera i torbu, a nakon što je preuzeo stvari, uputio se ka izlazu iz aerodroma.
Izvor: Instagram/Printscreen/srbija_showbizz
Glumac Miloš Biković danas se pojavio na beogradskom aerodromu, gdje su ga fotoreporteri uslikali odmah po dolasku u srpsku prestojnicu.
Poznati glumac privukao je veliku pažnju prisutnih, a mnogi su ga odmah prepoznali iako je na licu imao naočare.
Opšti haos na aerodromu zbog Bikovića: Glumac pokušao da prođe neopaženo, ali bezuspješno
Miloš je pažljivo uskladio svoj stajling sa bojom kofera – nosio je bijele pantalone, patike i bluzu, koje su se savršeno slagale sa njegovim prtljagom.