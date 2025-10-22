"Šteta što se ovoga nećeš sjećati": Biković ne može da sakrije emocije, fotke sa sinom rasplakale pratioce

Miloš trenutno sa porodicom uživa na egzotičnoj lokaciji, odakle se oglasio.

Izvor: Instagram printscreen

Glumac Miloš Biković trenutno sa suprugom Ivanom i sinom Vasilijem uživa na egzotičnim Maldivima, odakle je podijelio emotivne porodične fotografije.

Na objavljenim slikama vidi se kako Biković provodi vrijeme sa sinom na plaži, dok se mališan igra u pijesku i posmatra zalazak sunca. Glumac je uz objavu podijelio i dirljivu poruku posvećenu svom nasljedniku.

"Šteta što se ovoga vjerovatno nećeš sjećati. Ali ostaće u tebi kao osjećaj. Nešto svijetlo. Nešto lijepo", napisao je Miloš.