"Šteta što se ovoga nećeš sjećati": Biković ne može da sakrije emocije, fotke sa sinom rasplakale pratioce

"Šteta što se ovoga nećeš sjećati": Biković ne može da sakrije emocije, fotke sa sinom rasplakale pratioce

Autor Đorđe Milošević
0

Miloš trenutno sa porodicom uživa na egzotičnoj lokaciji, odakle se oglasio.

Biković sa sinom Izvor: Instagram printscreen

Glumac Miloš Biković trenutno sa suprugom Ivanom i sinom Vasilijem uživa na egzotičnim Maldivima, odakle je podijelio emotivne porodične fotografije.

Na objavljenim slikama vidi se kako Biković provodi vrijeme sa sinom na plaži, dok se mališan igra u pijesku i posmatra zalazak sunca. Glumac je uz objavu podijelio i dirljivu poruku posvećenu svom nasljedniku.

"Šteta što se ovoga vjerovatno nećeš sjećati. Ali ostaće u tebi kao osjećaj. Nešto svijetlo. Nešto lijepo", napisao je Miloš.

Tagovi

Miloš Biković sin

