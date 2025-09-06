logo
Na poklon stavili grb Crvene zvezde: Miloš Biković na premijeri filma u Kini, ovo mu se prvi put desilo (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Glumac Miloš Biković prisustvovao premijeri novog filma u Kini, gdje je dobio nesvakidašnji poklon od svog prvog fana iz Pekinga

Miloš Biković na premijeri filma u Kini Izvor: instagram printscreen / bikovic

Miloš Biković već godinama niže uspjehe na domaćoj i međunarodnoj sceni, a sada se oglasio iz Pekinga gdje je održana premijera njegovog novog filma.

Biković je na svom Instagramu podijelio sa pratiocima slike sa premijere u Pekingu, koja je održana pored Muzeja istorije Komunističke partije.

U pitanju je rusko-kineski film "Crvena svila",  retro-detektivski triler koji govori o počecima Komunističke partije u Kini, a projekat je izazvao veliko interesovanje.

"Vjerujem da će kineski gledaoci uživati u njemu jednako kao što je to slučaj s ruskom publikom", napisao je na svom Instagramu.

Ono što je glumac posebno istakao, jeste neočekivano iznenađenje koje je doživio.

"Za mene je ova premijera bila posebno dirljiv trenutak, dobio sam i prvi poklon od svog prvog fana iz Kine, što je iskustvo koje ću zauvijek pamtiti", dodao je glumac, a potom objavio sliku poznate "labubu" lutke, koja je bila obučena u dres Zvezde.

Izvor: Instagram / bikovic

Tagovi

Miloš Biković

