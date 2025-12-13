Pričalo se da je Karleuša ljuta na Draganu, sad isplivao snimak: Neočekivani susret na aerodromu otkrio istinu

Evo kako je protekao neplanirani susret Jelene Karleuše i Dragane Mirković

Jelena Karleuša često je u klinču sa kolegama, a s vremena na vrijeme ona se naljuti na one koji joj ne pruže podršku u momentima kada joj je to potrebno.

Tako je bilo i nedavno, kada je izjavila da je razočarana u koleginicu Draganu Mirković s kojom je bila jako bliska.

Tu se priča o problemima u prijateljstvu završila, a sada je na iznenađenje mnogih osvanuo snimak Dragane i Jelene sa aerodroma. Njih dvije su se srele, pa su iskoristile priliku i da zaplešu dok su čekale kofere ili da se ukracaju na let.

I jedna i druga imale su velike i naočare i od glave do pete bile su u crnoj odjevnoj kombinaciji. Snimak je za kratko vrijeme postao viralan, a svi su komentarisali da im je drago što Jk i Draganu vide ponovo zajedno.