Jak zemljotres potresao je danas zapadni dio Japana, ali nije bilo veće štete i povrijeđenih.

Izvor: Profimedia

Zemljotres magnitude 6,4 pogodio je prefekturu Šimane na severozapadu Japana, prema podacima Japanske meteorološke agencije.

Nije bilo rizika od cunamija od zemljotresa u unutrašnjosti, čiji je epicentar bio na dubini od oko deset kilometara.

Prijestonica prefekture Macue i obližnji gradovi, uključujući i neke u susednoj prefekturi Totori, bili su među najjače potresenim.

Lokalne vatrogasne službe dobile su nekoliko izvještaja o lakšim povredama, prema podacima Agencije za upravljanje požarima i katastrofama.

Brzi vozovi Šinkansen su obustavljeni i kasnili su.

Stanovnici su upozoreni da su mogući naknadni snažni zemljotresi oko nedelju dana.

Agencija za nuklearnu regulaciju saopštila je da nisu pronađene nikakve abnormalnosti u nuklearnoj elektrani Šimane i povezanom objektu u regionu.

Japan se nalazi na takozvanom pacifičkom vatrenom prstenu, području seizmičkih aktivnosti oko Tihog okeana koje je jedno od područja najviše sklonih zemljotresima na svijetu.

(Kurir.rs/Beta-AP)