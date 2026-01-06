Prvi Badnji dan bez žene: Bivši Marije Mikić otišao po badnjak, emotivnom objavom sve doveo do suza

Jovan Pantić oglasio se na Instagramu, podijelivši fotografiju sa posebnom osobom

Jovan Pantić i pevačica Marija Mikić stavili su tačku na brak tokom 2025. godine, ali su i nakon razvoda ostali u sjajnim odnosima, prije svega zbog njihove djece. On se trudi da svaki slobodan trenutak provede sa ćerkom i sinom, a sada se oglasio i na Instagramu i pokazao kako je izgledao njihov Badnji dan.

Jovan je rano jutros otišao po badnjak, i to sa ćerkom, a potom joj se obratio na najnježniji način.

Pogledajte kako je to izgledalo:

- Danas nismo išli samo po badnjak, išli smo po uspomenu, po trenutak koji će ona jednog dana nositi u sebi i kad mene ne bude pored nje svaki dan. Držao sam je za ruku, a u stvari sam držao cio svoj svijet. Njeni mali koraci kroz šumu, a u meni tišina puna zahvalnosti što postojim baš ovdje, baš sada, baš njen. Ako ikad zaboravim ko sam, nek me podsjeti ovaj put, ova šuma i ove male ruke u mojoj, jer sve što jesam stalo je u taj hod pored nje. Srećan Badnji dan svima. Neka vam Bog bude put, ljubav bude istina,a dobrota navika - napisao je Jovan na svom instagram profilu, a njegove emotivne riječi mnoge su dovele do suza.

Otkrio da je teško podnio razvod

Podsjetimo, Jovan je nedavno otkrio koliko mu teško pada razdvojenost od djece.

- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osjećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo vise zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je nedavno na mrežama.

