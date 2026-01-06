Zbog nastalih okolnosti na terenu, zatvoren je magistralni putni pravac Danilovgrad – Nikšić u mjestu Orja Luka, saopšteno je iz Opštine Danilovgrad.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Saobraćaj se trenutno preusmjerava alternativnim putem, i to preko skretanja kod Peštana – Šarena Ploča – Orja Luka, te se vozači mole za strpljenje i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije”, navode iz opštine.

Prema mjerenjima, nivo rijeke Zete u 7:00 časova iznosio je 1167, što zahtijeva dodatni oprez, posebno u područjima uz riječni tok.

“Nadležne ekipe su na terenu i intenzivno rade na sanaciji odrona u mjestu Kupinovo, kako bi se stanje što prije normalizovalo i obezbijedila bezbjednost svih učesnika u saobraćaju”, ističu.

Nadležne službe apeluju na građane da prate zvanična obavještenja, planiraju putovanja unaprijed i prilagode vožnju uslovima na putu.