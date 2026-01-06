Novi centar Partizana Tonje Džekiri debitovaće za crno-bijele već u petak na meču Evrolige protiv Barselone u gostima.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Košarkaši Partizana odigraće meč sa Monakom u gostima, a onda će im se već u petak pridružiti Tonje Džekiri. Nigertijski centar će prema informacijama "Mocart sporta" već tada biti spreman da zaigra za crno-bijele. To znači da će nakon odlaska Tajrika Džounsa na poziciji centra minute podijeliti Bruno Fernando sa Dilanom Osetkovskim i Aleksejom Pokuševskim.

Tonje Džekiri će u Španiji odigrati prve evroligaške minute nakon dvije i po godine. U tom periodu je nastupao za CSKA iz Moskve, a prethodni put kada je bio u Evroligi bio je košarkaš Fenerbahčea.

Nakon što nije draftovan 2016. godine posle četiri godine na Majamiju opredijelio se za igranje u Evropi. Počeo je u Bandirmi u Turskoj, zatim je godinu dana proveo u Ostendeu u Belgiji, a zatim se vratio u Tursku i zaigrao za Gacijantep. Potom je zaigrao u Evroligi prvo za Asvel, pa za Baskoniju i Uniks i na kraju za Fenerbahče.

Partizan se trenutno nalazi na poslednjem mjestu na tabeli Evrolige i nadaju se crno-bijeli da će uz Džekirija moći da se dignu i počnu sa pobjedama.