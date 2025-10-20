JK se obratila Dragani Mirković prvi put nakon pucanja prijateljstva: Poručila joj samo jedno

Dosta se spekulisalo šta se dešava između koleginica, budući da je poznato da su svojevremeno jedna drugoj bile velika podrška.

Pjevačica Jelena Karleuša među prvima je danas stigla na snimanje "Pinkovih zvezda". Odmah po njenom dolasku okupljeni novinari su je upitali da li je čula vijest koja je preplavila portale - da je pjevačica Dragana Mirković postala baka.

Karleuša se na to iznenadila i priznala: "Ne, nisam! Čestitam, bravo", rekla je kratko.

Pogledaj slike

Ona je potom otkrila da li bi se javila Dragani, s obzirom na to da su u lošim odnosima.

"Zašto da joj se ne javim? Ljudi imaju problem sa mnom, ja nemam ni sa kim", poručila je Karleuša.

Podsjećanja radi, Jk je nakon gašenja svog Instagram profila priznala da se razočarala u Draganu, zbog toga što joj se nije javila da joj pruži podršku.

"Dragana Mirković mi nije poslala nijednu poruku", rekla je prije nekoliko mjeseci Jelena, pa dodala:

"Moram da priznam da me tokom svih ovih mjeseci, koliko trpim linč go*ana koja su jaka samo kada su udružena, nije pozvala nijedna koleginica. Ni kolega. To mi je za nauk. Isto to će oni doživjeti kada neko sledeći bude na meti napada. Uvijek sam prva i najglasnija kada neko dira druge - bilo ljude ili životinje. Ne treba mi niko da mi to kaže, jer sam pravična i uvijek postupam iz srca. Jako je nekolegijalno s njihove strane, ali okej, ja svoje bitke vodim sama, kao i do sada. Prijateljstva na estradi ne postoje. Ko im je*e mater", zaključila je Jelena Karleuša u razgovoru za "Pravo lice estrade".