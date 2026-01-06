Predlog zakona o upravljanju podacima u oblasti zdravstva i digitalnom zdravlju, koji je krajem prošle godine na predlog Ministarstva zdravlja usvojila Vlada, predstavlja osnovu za bržu reformu zdravstvenog sistema, saopštio je ministar zdravlja, dr Vojislav Šimun.

Izvor: PR Služba Ministarstva zdravlja

Novi zakon postavlja temelj za integrisani zdravstveni sistem i pravi veliki iskorak ka modernom, digitalnom i bezbjednom zdravstvenom sistemu, koji rješava konkretne probleme sa kojima se građani godinama susrijeću – da se isti pregledi ponavljaju, da postoji nedovoljna razmjena podataka između ustanova i da pacijent često mora sam da prenosi svoju medicinsku dokumentaciju od jedne ustanove do druge, prenosi CdM.

Ministar je naglasio da se predloženim zakonom predviđa uspostavljanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema, koji povezuje sve zdravstvene ustanove i nadležne institucije, i omogućava standardizovanu, bezbjednu i efikasnu razmjenu podataka u ukupnom zdravstvenom sistemu. Time se stvara osnov da ljekari imaju potrebne informacije na vrijeme, bez obzira na to gdje se pacijent liječi.

“Predlog zakona, između ostalog, predviđa i uvođenje elektronskog zdravstvenog kartona, kao osnove za upravljanje zdravstvenim podacima o pacijentu, čime se obezbjeđuje objedinjenost, sigurnost i dostupnost ključnih podataka. Građanima se, istovremeno, garantuje pravo na uvid i kontrolu nad sopstvenim zdravstvenim podacima”, kazao je Šimun.

Poseban značaj predloženog zakona ogleda se u uvođenju modernijeg i jedinstvenog pristupa vođenju registara i evidencija u oblasti zdravstva, koji se zasnivaju na pouzdanim izvorima podataka, interoperabilnosti sistema i standardizovanim metodologijama, s obzirom na to da značajan broj zakonom propisanih registara danas ne funkcioniše u punom obimu ili se vodi djelimično.

„Na taj način se omogućava kvalitetnije planiranje zdravstvene politike, bolje praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i donošenje odluka koje se zasnivaju na stvarnim i pouzdanim podacima, a ne na procjenama“, istakao je ministar.

Istovremeno, Predlog zakona obezbjeđuje pravni okvir za razvoj savremenih digitalnih zdravstvenih usluga i odgovornu primjenu novih tehnologija, uključujući i vještačku inteligenciju, uz jasno definisana pravila, nadzor i zaštitu prava pacijenata.

“Takođe, prvi put se jasno definiše kontrolisana sekundarna upotreba zdravstvenih podataka za javnozdravstvene, istraživačke i razvojne svrhe. Na taj način zdravstveni sistem postaje brži, efikasniji i pravedniji za građane, a Crna Gora se pozicionira među države koje upravljanje zdravstvenim podacima i digitalno zdravlje razvijaju u skladu sa evropskim standardima i savremenim potrebama društva”, objasnio je ministar Šimun.

Važeći zakon iz 2008. godine, sa izmjenama iz 2011. godine, donijet je u periodu kada digitalizacija zdravstva nije bila razvijena i bio je prvenstveno usmjeren na vođenje zdravstveno-statističkih zbirki podataka. Novi zakon odgovara savremenim potrebama zdravstvenog sistema i uvodi moderan pristup upravljanju zdravstvenim podacima, uređujući cjelokupan njihov životni ciklus – od nastanka i vođenja, preko upravljanja, razmjene, zaštite i korišćenja, do kontrolisane sekundarne upotrebe.