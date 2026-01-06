U 2 popodne za par minuta sve odradili, ovako je tekao njihov PLAN!

Izvor: Profimedia

Članovi zloglasne kriminalne organizacije "Pink Panter" stoje iza naoružane pljačke draguljarnice u hotelu u Sani, Halkidiki, koja se dogodila u septembru prošle godine, a plijen je obuhvatao nakit i satove u vrijednosti od 580.000 eura, javlja Protothema.

Nakon višemjesečne istrage iskusnih policajaca iz Odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala Sjeverne Grčke, identifikovana su dva državljanina Srbije, starosti 48 i 46 godina. Na njih su izdata evropska potjernica, na osnovu kojih su uhapšeni u Bugarskoj i Hrvatskoj.

Riječ je o članovima kriminalne organizacije koja djeluje unutar balkanskih međunarodnih kriminalnih grupa i organizacija, poznate kao "Pink Panteri". Ova banda je specijalizovana za pljačke draguljarnica, koje se odlikuju visokim stepenom organizacije, prilagodljivosti i stalnim evoluirajućim metodama djelovanja. Njeni članovi imaju slabost prema nakitu i luksuznim satovima velike vrijednosti iz poznatih draguljarnica širom Evrope.

Naoružana pljačka draguljarnice u Halkidikiju dogodila se 2. septembra oko podneva. Dvojica počinilaca, nakon što su ukrali plijen, nestali su za samo nekoliko minuta, što pokazuje da je akcija bila pažljivo isplanirana, kako u pristupu, tako i u bjekstvu.

Istraga grčke policije, sprovedena u saradnji sa stranim policijskim organima i Europolom, potvrdila je da su četiri člana bande boravila na teritoriji Grčke od 20. avgusta do 2. septembra 2025. isključivo s ciljem pljačke draguljarnice u Sani.

Članovi bande ušli su u zemlju u različito vrijeme, koristili falsifikovane putne isprave i iznajmljivali vozila na koja su stavljali ukradene registarske tablice kako bi otežali njihovo otkrivanje od strane vlasti.

Prije pljačke vršili su višestruke izviđanja prostora i detaljno planirali akciju, dok su za dolazak i bjekstvo koristili i vozila i električne trotinete.

Tokom pljačke, 48-godišnjak zajedno sa nepoznatim saučesnikom, zadržao je dvoje zaposlenih uz prijetnju oružjem i ukrao luksuzne satove i nakit ukupne vrijednosti 579.805,75 eura. Istovremeno, 46-godišnjak zajedno sa nepoznatom ženom imao je podršku uloge, praveći se da su kupci i nadgledajući okolinu.

Napominje se da je 48-godišnjak već bio poznat u Švajcarskoj zbog provala, dok se ispituje učešće oba osumnjičena u sličnim naoružanim pljačkama u drugim evropskim zemljama tokom 2024. i 2025. godine.

Nakon hapšenja, očekuje se odluka nadležnih sudskih vlasti o njihovom izručenju u Grčku.

Kurir/Protothema