Najveći problem Agencije za stanovanje je nedostatak zanatlija, piše u programu rada preduzeća za ovu godinu.

Izvor: PG biro

To će im i biti najveća prepreka u realizaciji dvije akcije kroz koje obnavljaju fasade starih stambenih zgrada.

Vladimir Tomović, direktor Agencije, kazao je da trenutno imaju 104 zaposlena, a da je 70 odsto uposleno u Sektoru za tehničko-operativne poslove, prenosi Dan.

"Na tržištu rada pravi je izazov naći zanatlije odgovarajućih profila. Pod tim se podrazumijeva da su završili odgovarajuću školu, da imaju odgovarajuće radno iskustvo. Na tržištu je mnogo lakše naći kvalitetne zanatlije koji su odlični u pojedinim zanatima, ali su to znanje stekli kroz privatan rad, a završili su škole koje nisu bliske tom zanatu. To je za zapošljavanje veliki problem. Kako bi prevazilazili probleme, u saradnji sa Privrednom komorom i pojedinim stručnim školama vršimo doobuku i školovanje jednog broja lica koja su već u radnom odnosu u Agenciji", kazao je Tomović.

On je naglasio da su tokom prošle godine uspjeli da uposle određeni broj zanatlija, ali da, zbog konstantnog povećanja obima poslova, odlaska u penziju biće neophodno dodatno ojačavanje u dijelu broja kvalifikovanih zanatlija.

"Tokom 2025. godine značajmo smo ojačali kapacitete bravarske radionice, započeli proces modernizacije i adaptacije prostora i krenuli u isti proces da stolarskom radionicom. Želimo da taj pogon značajno unaprijedimo u odnosu na trenutno stanje. Prioritet za ovu godinu su limari, vodoinstalateri, elektičari, hidroizolateri. Tokom prošle godine formirali smo kvalitetnu ekipu krovopokrivača i zidara, ali to sada mora pratiti i dovoljan broj limara, izolatera", ističe Tomović.

Agencija je napravila i šire spiskove zgrada za akcije „Poboljšanje uslova stanovanja" i „Za ljepše lice Podgorice".

Projekat „Poboljšanje uslova stanovanja" podrazumijeva da etažni vlasnici koji imaju formirane organe upravljanja, mogu koristiti pogodnosti koje nude Glavni grad i Agencija u sufinansiranju, sa 50 odsto, pojedinih vrsta radova na zajedničkim djelovima zgrada - sanacija fasada, ravnih i kosih krovova, molersko-farbarski radovi, kompletiranje hidrantske mreže...

Najveća zainteresovanost vlada za sanaciju fasada termoizolaterskim materijalima. Saglasnost stanara za ove radove Agencija ima na zgradama u ulicma 4. jula TS 2 i 56 A/II, Đoka Miraševića M2 i M3, Vijenac kosovskih junaka 6, Đoka Miraševića 5 i 17, Radosava Burića 165, vijenci Danila Kiša 5, Jola Piletića 7 i 20, Mitra Bakića 154 i 128, Crnogorskih serdara 81, Jerevanska 38, Pera Ćetkovića 49, Moskovska 25, Gavrila Dožića 2 i Jovana Cvijića 1. Za hidro-izolaterske radove saglasnost imaju za zgrade u ulicama Jola Piletića 7, Moskovska 96, Jerevanskea26, Sava Čelebića 12, Mitra Bakića 128, 13. jula 37, Božane Vučinić 29 i Save Kovačevića 121.

Da li će biti povećanja cijena usluga, posebno kada su u pitanju fasaderski radovi, Tomović je naveo da ne može ništa reći dok se ne uradi analiza.

"Trudimo se da zadržimo postojeće cijene, jer nam je prevashodni cilj dostupnost usluga kako bi se očuvao stambeni fond i ako je činjenica da je na tržištu u prethodnom periodu došlo do rasta cijena usluga ", kaže Tomović.

Nastavljaju i akciju „Za ljepše lice Podgorice" za objekte koji moraju biti stariji od 35 godina. Uslov je da ne mogu biti obuhvaćeni objekti za čiju je kvalitetnu sanaciju potrebno raditi hidro ili termo-izolacionu fasadu, već se ti objekti moraju realizovati kroz akciju „Poboljšanje uslova stanovanja". To su zgrade na kojima su konstatovana plitka površinska oštećenja završne fasadne obrade. Sanacija se radi krpljenjem malterom sa završnim premazivanjem podlogom i premazom na akrilnoj osnovi. Tako se fasada čuva i unapređuje estetski izgled.

Ovi su poslovi planirani na adresama - zgrada Vampirica ulice kralja Nikole 99-101 i Bracana Bracanovića 28,34,38,44,50,56 i 62, zatim zgrade u ulicama 27. marta 26, 46 i 50 i Radosava Burića 286-288, Mitra Bakića 128-138-144-154 i 74-76-78-80-82-84 (dvorišni dio), Oktobarske revolucije 2-8-12 -16-20-24-28, Aerodromska ulica lamela 2 brojevi 1-3-5-21, lamela 3 brojevi 7-9-11-13-15-21, lamela 4 brojevi 17-19-21, lamela 5 brojevi 21-23-25-27-21 i lamela šest brojevi 31-33-35-21. Zatim u Ulici Bore Stankovića lamela 1 brojevi 2-4-6 i lamela 2 brojevi 8-10-12, zgrade Američki centar i Drvoimpeks u Ulici oktobarske revolucije i Krstarica u Ulici bratstva i jedinstva. Na spisku su zgrade u ulicama Bracana Bracanovića C1, Bracana Bracanovića i 4. jula B2, 4. jula B1, zgrada Devet Jugovića u Ulici 27. marta, objekti u Ulici Mila Radunovića, zatim Ulici Ivana Vujoševića 5-9-15-19-29-35 i 39, Lepa Kata nezavršeni ulazi tokom prošle godine, Rimski trg blokovi pet i šest.

Iz Agencije navode da je ovo širi okvirni plan koji je moguće korigovati.

Tomović kaže da Agencija ne angažuje strance kao radnike, a ukoliko ih ima na nekom gradilištu uglavnom ih angažuju podizvođači. On navodi da ih je tokom 2025. godine bilo značajno manje nego u nekim od prethodnih godina.

" Izazovi su inače raznorazni, od radne snage, vremenskih prilika odnosno neprilika, jer kada je recimo kišni period rad na otvorenom je skoro onemogućen, tenderske procedure za nabavku roba i usluga... ", rekao je Tomović.