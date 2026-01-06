Britanski premijer Kir Starmer rekao je da će Velika Britanija i Francuska poslati vojsku u Ukrajinu u slučaju mira.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se u Parizu sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom i britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Lideri potpisuju deklaraciju o namjerama između tri zemlje - koja se odnosi na raspoređivanje multinacionalnih snaga.

Kir Starmer je poručio da će Velika Britanija i Francuska će uspostaviti vojne centre u Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma sa Rusijom, piše BBC.

"Važno je da godinu počinjemo ovako - evropski i američki saveznici, rame uz rame sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, zalažući se za mir. I bliži smo tom cilju nego ikad. Ali naravno, najteži djelovi su tek pred nama", rekao je Starmer i dodao:

"Dakle, danas smo ovdje da nastavimo da unapređujemo te napore i imali smo veoma konstruktivan sastanak, koji je nadograđen odličnim napretkom postignutim u pregovorima poslednjih dana i nedelja. Svrha koalicije voljnih je da pomogne u postizanju mira koji može trajati i da sarađuje sa SAD kako bi se garantovala bezbjednost Ukrajine na duži rok."

Rekao je da je potpisana deklaracija o namjeri o raspoređivanju snaga u Ukrajini "u slučaju mirovnog sporazuma".

"Ovo je vitalni dio naše čvrste posvećenosti da dugoročno stojimo uz Ukrajinu", kaže Starmer i dodaje:

"To otvara put pravnom okviru u okviru kojeg britanske, francuske i partnerske snage mogu da djeluju na ukrajinskom tlu, obezbjeđujući ukrajinsko nebo i mora i regenerišući ukrajinske oružane snage za budućnost."

"Multinacionalne snage za Ukrajinu"

U saopštenju objavljenom nakon što je Starmer ranije potpisao "deklaraciju o namjeri", njegova kancelarija kaže:

"Ovo je deklaracija o namjeri da se rasporede snage u Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma. Ovo je vitalni dio naše čvrste posvećenosti da dugoročno stojimo uz Ukrajinu. "Multinacionalne snage za Ukrajinu" djelovaće kao snaga uvjeravanja kako bi se ojačale bezbjednosne garancije i sposobnost Ukrajine da se vrati miru i stabilnosti podržavajući obnavljanje sopstvenih ukrajinskih snaga.

Potpisivanje deklaracije otvara put za uspostavljanje pravnog okvira za djelovanje francuskih i britanskih snaga na ukrajinskom tlu, obezbjeđujući ukrajinsko nebo i mora i gradeći oružane snage spremne za budućnost. U današnjim razgovorima smo takođe detaljnije razmotrili mehaniku raspoređivanja snaga na terenu.

Pored naših planova za koordinacionu ćeliju, nakon primirja, Velika Britanija i Francuska će takođe uspostaviti „vojne centre“ širom Ukrajine kako bi omogućile raspoređivanje i izgradnju zaštićenih objekata za oružje i vojnu opremu za podršku odbrambenim potrebama Ukrajine", naveli su.

"Pregovori o bezbjednosnim protokolima uglavnom završeni"

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof je na konferenciji za novinare rekao da predsjednik Donald Tramp želi mir u Ukrajini.

"Odlučni smo u njegovo ime da učinimo sve što je moguće da se taj mir postigne", kaže Vitkof.

Vitkof navodi napredak na prethodnim sastancima, uključujući one u Berlinu i u Trampovom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi.

"Mislimo da smo uglavnom završili sa bezbjednosnim protokolima", nastavlja on i dodaje:

"Ali takođe mislimo, kritično, da smo veoma, veoma blizu završetka sporazuma o prosperitetu koji je ikada vidjela bilo koja zemlja nakon ovakvih sukoba."