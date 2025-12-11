logo
Đani prišao Karleuši i poljubio joj ogromne grudi: Isplivale šok fotke, folker navalio kad su se ugasile kamere

Autor Đorđe Milošević
0

Jelena Karleuša i Đani pozirali su nakon snimanja novogodišnjeg programa, a iz priloga vidi da je bilo i više nego zanimljivo.

Đani prišao Karleuši i poljubio joj ogromne grudi: Isplivale šok fotke, folker navalio kad su se ugasile kamere Izvor: MONDO

Pjevačica Jelena Karleuša juče je nakon više od dvije decenije bila dio Pinkovog novogodišnjeg veselja, a samo njena pojava izazvala je haos u Šimanovcima.

Brojne kolege okupile su se na sceni, kako bi uživo otpjevali svoje velike hitove, ali i pjesme svojih kolega, a među njima su bili i Jelena i Đani.

Folker je, kao i uvijek, bio zadužen za atmosferu, sve vrijeme je zbijao šale, a i Jelena je bila odlično raspoložena. U jednom trenutku, kao što se može vidjeti i na fotografiji, Đani je prišao Jeleni, od koje je niži za gotovo dvije glave, i poljubio je u grudi.

Trenutak je ovjekovječen, svi prisutni su prasnuli u smijeh, a verujemo da je i njima bilo ludo i nezaboravno.

"Plašim se pjevača na gomili"

Jelena je priznala da dugo nije bila na snimanju novogodišnje emisije i da pomalo strijepi.

"Čula sam se sa Tašketom i Viki sto puta danas. Mislim da su ozbiljno shvatili sve ovo i da su dobro organizovali emisiju. Oni su ljudi iz posla i znaju koliko znači da ljudi ne stoje po 5, 6 sati i sviđa mi se to, što ljudi iz posla rade program jer najbolje razumiju kolege", rekla je Jelena, a onda priznala i da je pomalo uznemirena zbog velikog broja pjevača u emisiji.

"Moram iskreno da kažem, ja se plašim pjevača na gomili, ali ja sam uznemirena cio dan danas. Malo se plašim, nikad nisam bila sa toliko pjevača na jednom mjestu".

