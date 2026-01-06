Crna Gora će meč za treće mjesto igrati sjutra od 16 sati, dok je finale na programu od 19.

Izvor: MN Press

Mladi crnogorski odbojkaši do sna zvanog Evropsko prvenstvo 2026. godine moraće kroz drugi krug kvalifikacija. Nakon perfektne grupne faze zonskog kvalifikacionog turnira u Podgorici, poraženi su u polufinalu od prvog favorita turnira, selekcije Bugarske rezultatom 3:0 (25:23, 25:22, 25:20), pa će posljednjeg dana nadmetanja igrati za treće mjesto.

Loš početak meča nagovijestio je da će biti teško u dvorani kompleksa „Verde“. Crna Gora je krenula u grču i iz minusa od pet poena, pa je selektor Bošković morao brzo da zatraži tajm-aut. To nije poremetilo ritam Bugara, kod kojih je sve funkcionisalo, dok je blok „crvenih“ zakazao. Ipak, naši momci, predvođeni Stanojevićem i Milosavljevićem, uspjeli su da se vrate u set. Nakon vezanih poena kapitena, bilo je 12:14, a potjera je trajala do samog kraja seta. Crna Gora je dobrim servisima Milosavljevića i napadima Stanojevića ozbiljno zaprijetila, ali je Veselin Kosev Bugarima donio set-loptu za 24:22. Prvu je spasio Stanojević, ali je greškom Čelebića na servisu set ipak pripao gostima, pišu Vijesti.

Mnogo sigurnije izgledala je Crna Gora u drugom setu, u kojem je do finiša bila u egalu. Međutim, blok u završnici nije funkcionisao na potrebnom nivou, kao ni servis. Ponovo je mnogo toga zavisilo od napada preko Vuka Stanojevića, a rezultatska klackalica prekinuta je nakon 40-ak poena, kada su „crveni“ napravili nekoliko grešaka i dozvolili rivalu da ode na 2:0 – 25:22.

Bugarska je i u trećem setu prva povela, ali su dobrim servisima Miloševića i Stanojevića naši momci preokrenuli na 6:3. Nakon tajm-auta bugarskog selektora Živkova rival je uspostavio ritam, predvođen Gradinarovim ušao u seriju i preokrenuo na 12:8, iz čega Boškovićeva ekipa nije uspjela da se vrati. Sa 25:20 reprezentacija Bugarske plasirala se u finale, u kojem čeka pobjednika meča Srbija – Turska (20.30 h).

U našem sastavu Vuk Stanojević bio je ponovo najbolji, ali čak 30 poena kapitena nije bilo dovoljno za osvajanje seta. Naredni najefikasniji bio je Filip Milosavljević sa devet poena. Kod Bugarske su trojica odbojkaša imala po 13 poena – Ganev, Gradinarov i Veselinov, javljaju Vijesti.

Crna Gora će meč za treće mjesto igrati sjutra od 16 sati, dok je finale na programu od 19.

Samo pobjednik turnira obezbijediće mjesto na Evropskom prvenstvu u Italiji u julu 2026. godine, a plasman u drugi krug kvalifikacija osigurala je i reprezentacija Rumunije, pobjedom nad Grčkom 3:0 u meču za peto mjesto.

CRNA GORA – BUGARSKA 0:3 (23:25, 22:25, 20:25)

Podgorica – SC “Verde”. Gledalaca: 100. Sudije: Vasileos Nikakis (Grčka) i Kristijan Bitezatu (Rumunijja).

Crna Gora: Marstijepović (libero), Obradović, Stanojević 30, Ojdanić, Mujović (libero), Grupković, A. Radić 5, Kovačević, Milosavljević 7, Knežević, Božović, Čelebić 4, F. Radić, Milošević 1.

Selektor: Miljan Bošković.

Bugarska: Dženev 3, Dikov (libero), Ganev 13, Kopanarov, Velikov 5, Gradinarov 13, Veselinov 15, Kosev 7, Drumev, Dimitrov, Donov (libero), Drezgačev, Kokalov 1, Ivanov.

Selektor: Miroslav Živkov.