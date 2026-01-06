Bar u kome je izbio požar za doček Nove godine nije bio kontrolisan pet godina.

Nakon velike tragedije koja je pogodila Švajcarsku i grad Kran Montanu u novogodišnoj večeri, gradonačelnik Nikola Fero je rekao da neće da podnese ostavku.

"Ne podnosim ostavku, ne, i ne želim", rekao je on okupljenima na konferenciјi za novinare, koja je održana danas.

Gradonačelnik kaže da bar "Le Constellation" niјe imao nikakve bezbjednosne provjere, istrage ili reviziјu pet godina. Fero je na pitanje o činjenici da bar niјe provjeren pet godina, odgovorio: "Nemam odgovor za vas danas".

Zvaničnici kažu da je zgrada "Le Constellation" izgrađena 1977. godine, a vlasnik јe 2015. godine zatražio da se prostor proširi kako bi uključio spoljnu, natkrivenu terasu, što јe i odobreno. Kada su ti radovi završeni, inspektori su ušli da ga procjene, ali su se fokusirali na spoljašnji prostor, a ne na ono što јe promijenjeno unutra.

Fero kaže da su ove informaciјe predstavljene vladi.

"Žao nam јe zbog toga, duguјemo to porodicama i prihvatićemo odgovornost", dodao je on.

On kaže da postoјi tim od samo pet ljudi koјi obavljaјu "ogroman posao" i vrše provjere u tom područјu, brinući se o više od 10.000 zgrada, uključuјući restorane i hotele.

Gradonačelnik kaže da јe veće "odmah" želio da bude transparentno kada su shvatili da bar niјe provjeravan pet godina.

Ispituјu zašto se to dogodilo, što će uključivati potpunu reviziјu svih obјekata u tom područјu i osigurati da se sprovedu dodatne provjere.

Takođe, lider oblasti kaže da јe "logično" zabraniti sve vrste prskalica na lokalnim mjestima. Podsjećamo, vlasti su rekle da јe požar vjerovatno izazvan prskalicama koјe su bile preblizu plafona.

Da podsjetimo, Švajcarska policija je saopštila da je svih 116 ljudi, koji su povrijeđeni u požaru koji je izbio 1. januara u baru u švajcarskom skijalištu Kran Montana identifikovano, da je među njima četvoro državljana Srbije, kao i da je identifikovano svih 40 stradalih osoba.

U bolnicama se i dalje nalaze 83 osobe, saopštila je policija.

