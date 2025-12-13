Mina Kostić i JK u istom stajlingu na snimanju Nove godine: kao "ledene kraljice", Đani pao Karleuši na grudi

Pjevačice Jelena Karleuša i Mina Kostić nedavno su se pojavile u sličnim bijelim stajliznima na snimanju novogodišnje emisije na Pinku.

Izvor: MONDO

Jelena Karleuša je nakon više od dvije decenije bila dio Pinkovog novogodišnjeg veselja, a samo njena pojava izazvala je haos u Šimanovcima.

Brojne kolege okupile su se na sceni, kako bi uživo otpjevali svoje velike hitove, ali i pjesme svojih kolega, a među njima je bila Mina Kostić, koja je došla u sličnom stajlingu kao JK, s tim što je njena haljina bila do koljena, a na glavi je nosila bijelu šubaru.

Mina je nedavno pričala o problemu sa zdravljem koji je imala poslednjih par mjeseci, a sada je vidno raspoložena pozirala sa kolegom Halidom Muslimovićem.

Za to vreme, Jelena Karleuša je zablistala u dugoj bjeloj haljini sa tokom na glavi. Svima je upalo u oči njeno blisko prijateljstvo sa Viki Miljković, koja je inače sa suprugom Tašketom učestvovala u organizaciji snimanja emisije, a koja je ujedno i kuma Cece Ražnatović, sa kojom je JK godinama u sukobu ali i na sudu.

Đani prišao Karleuši i ljubio joj grudi

Jelena Karleuša i Đani pozirali su nakon snimanja novogodišnjeg programa, a iz priloga se vidi da je bilo i više nego zanimljivo. Folker je, kao i uvijek, bio zadužen za atmosferu, sve vrijeme je zbijao šale, a i Jelena je bila odlično raspoložena. U jednom trenutku, kao što se može vidjeti i na fotografiji, Đani je prišao Jeleni, od koje je niži za gotovo dvije glave, i poljubio je u grudi.