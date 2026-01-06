Crnogorska influenserka Mila Vulović rekla ,,DA" ! Severina prosidbu podigla na viši nivo

Lijepa influenserka iz Budve, Mila Vulović rekla je ,,DA" svom izabraniku sa kojim je već duže vrijeme u vezi.

Izvor: Tiktok/milavuu/Screenshot

„Rekla sam DA čovjeku koji je moj mir, moja sigurnost i moja ljubav. Zauvijek počinje ovdje", napisala je Mila.

Posebnu čar ovom emotivnom trenutku dala je Severina, koja je pjevala i simbolično najavila prosidbu, učinivši veče nezaboravnim.

,,Draga Severina tvoj glas je učinio da ovaj trenutak bude još posebniji i nezaboravan do kraja života! Hvala ti što si bila dio naše priče”, napisala je Mila ispod objave.

Iznenađenje, i sreća su bili očigledni, a Mila je blistala.