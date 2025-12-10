"Mi smo u lancu ishrane": Jelena Karleuša o zabranama širom Evrope, priznala i da ne zna imena kolega u emisiji

Pjevačica Jelena Karleuša progovorila o temi o kojoj mediji bruje nedjeljama unazad, a potom se osvrnula i na nastup u novogodišnjem programu

Izvor: MONDO

Danas se u Pinkovom studiju u Šimanovcima snima novogodišnji program, koji će uveseljavati sve one koji najluđu noć budu provodili u domovima uz male ekrane.

Najveću pometnju izazvao je dolazak Jelene Karleuše, pogotovo zbog činjenice da 25 godina nije nastupila u ovakvom programu, ali i toga što se nije odvajala od pjevačice s kojom se obračunavala u Zvezdama Granda - Viki Miljković.

Na početku razgovora s medijima, zamolila je novinare da joj "kažu ako vide nekog pjevača", pošto ona ne zna njihova imena.

Pjevačica je potom otkrila šta misli o sve češćim problemima s radnim dozvolama s kojima se suočavaju njene kolege, zbog neodgovornosti pojedinih organizatora, pa čak i izlasku policije na ovakve događaje i "skidanje" pjevača s bine.

"Sram ih bilo što su takvi prema pjevačima zbog par stotina eura. Reci mi, platiću ja radnu dozvolu", rekla je Jelena, a potom dodala: "To se meni nikada nije desilo, ja nisam mekana kao drugi pjevači, zato me i zovu kučketinom. Meni kada bi došla policija i skinula me s bine, to bi mi bilo strašno poniženje. To i spavanje na aerodromu, ishrana po pumpama... pjevači moraju da se cijene".

Jelena je potom za MONDO rekla i da su pjevači "u lancu ishrane".

"Dobro je za pjevače što su počeli da otkazuju nastupe, da cijene sebe. Pjevači donose najviše novca svima u lancu ishrane, mi smo u piramidi, lanac ishrane je naša realnost. Pjevači svima donose novca, a izvuku deblji kraj. Vidimo i sa Lukasom šta se dešava".

"Plašim se pjevača na gomili"

Jelena je priznala da dugo nije bila na snimanju novogodišnje emisije i da pomalo strepi.

"Čula sam se sa Tašketom i Viki sto puta danas. Mislim da su ozbiljno shvatili sve ovo i da su dobro organizovali emisiju. Oni su ljudi iz posla i znaju koliko znači da ljudi ne stoje po 5, 6 sati i sviđa mi se to, što ljudi iz posla rade program jer najbolje razumiju kolege", rekla je Jelena, a onda priznala i da je pomalo uznemirena zbog velikog broja pjevača u emisiji.

"Moram iskreno da kažem, ja se plašim pjevača na gomili, ali ja sam uznemirena cio dan danas. Malo se plašim, nikad nisam bila sa toliko pjevača na jednom mestu".