Jakova Jozinovića pitali bi li služio vojni rok: Muzička senzacija iz Hrvatske iznenadio sve odgovorom

Jakov Jozinović, trenutno jedan od najpopularnijih mladih pjevača u regionu dao je zanimljiv odgovor na pitanje o vojnom roku.

Izvor: Instagram printscreen / jakov.jozinovic

Jakov Jozinović, trenutno jedan od najpopularnijih pjevača u Hrvatskoj i regionu, nedavno je bio na premijeri predstave "Vojni rok". Tom prilikom novinarka je i njega, kao i druge poznate, pitala šta bi uradio kada bi dobio poziv za služenje vojnog roka, a njegov je odgovor pomalo iznenadio.

"Pjevao bih, svima bih pjevao", rekao je Jakov za InMagazin. Sa istim pitanjem susreli su se i Domagoj Nižić, koji smatra da je vojni rok kao vaspitna mjera dobar, ali ne bi volio da ikada mora da upotrebljava vatreno oružje, kao i Faris Pinjo, koji je rekao: "Ja sam uvijek za cvijeće i tako dalje," prenosi index.hr.

Postaje regionalna zvezda

Jakov Jozinović je u posljednje dvije godine postao jedno od najzvučnijih imena nove regionalne muzičke scene. Široj publici najprije je privukao pažnju emotivnim obradama domaćih klasika koje su na TikToku postajale viralne u roku od nekoliko sati. Njegove izvedbe pjesama "Olivera", Dragojevića, Zdravka Čolića ili Balaševića prikupile su stotine hiljada pregleda i munjevito ga pretvorile u fenomen koji je, gotovo preko noći, nadmašio okvire društvenih mreža.

Prelomni trenutak dogodio se kada je rasprodao svoj prvi veliki koncert – i to u jednoj od najvećih dvorana u Beogradu – uprkos tome što tada još nije imao sopstvenu pjesmu. U međuvremenu je objavio prvu autorsku pjesmu i najavio veliku turneju 2026. po Hrvatskoj i mnogim zemljama u okruženju, u sklopu koje dolazi i u Arenu Zagreb.

Gost na koncertu Saše Matića

Mladi Jozinović bio je i specijalni gost iznenađenja na nedavnom koncertu Saše Matića u Zagrebu. Publika ga je pozdravila ovacijama, a pogledajte djelić atmosfere kada je zapjevao: