Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva ne vidi spremnost Kijeva da sukob u Ukrajini okonča mirnim putem, te upozorio da će Rusija, ukoliko ne dođe do pregovora, ostvariti sve ciljeve svoje „specijalne vojne operacije“ upotrebom sile.

Kako prenose ruske novinske agencije Interfaks i TASS, Putin je ove poruke iznio tokom sastanka u jednom od ruskih vojnih komandnih centara. Tom prilikom je naveo da su ruske snage zauzele gradove Mirnograd i Guljajpolje, što Kijev negira, tvrdeći da su napadi odbijeni.

Putin je istakao da Rusija nastavlja ofanzivne operacije jer, prema njegovim riječima, ukrajinska strana ne pokazuje interesovanje za mirno rješenje sukoba.

S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija noćnim napadima dronovima i raketama pokazala namjeru da nastavi rat, dok Ukrajina, kako je naveo, ostaje posvećena postizanju mira. Zelenski je veliki napad, u kojem je učestvovalo oko 500 dronova i 40 raketa, ocijenio kao odgovor Moskve na aktuelne mirovne napore uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

Uoči najavljenih razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, očekuje se da Zelenski ponovi stav Kijeva da ne prihvata bilo kakvu predaju ili mirovni sporazum nametnut pod ruskim uslovima. Iz Bijele kuće zasad nema zvaničnog komentara na Putinove izjave.

Različiti pogledi dvije strane ostaju izraženi i po pitanju teritorija – Moskva zahtijeva povlačenje ukrajinskih snaga iz dijelova istočne Donjecke oblasti, dok Kijev insistira da se borbe zaustave na sadašnjim linijama fronta.

Iako su tokom 2025. godine ruske snage napredovale sporo i uz velike gubitke, obje strane i dalje iznose oprečne tvrdnje o kontroli pojedinih gradova i oblasti. Istovremeno, diplomatski izvori navode da se razmatraju različiti modeli mogućih pregovora, uključujući privremeni prekid vatre i međunarodno posredovanje, ali bez jasnih naznaka da je rješenje blizu.