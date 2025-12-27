Izraelski premijer Netanjahu potvrdio je priznavanje Somalilenda kao „nezavisne i suverene države“, dok su njegovi kabinet i predsjednik Somalilenda potpisali zajedničku deklaraciju, prenosi Ynetnews.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Izrael je postao prva zemlja koja je priznala nezavisnost Somalilenda, otcepljenog regiona Somalije, dok Sjedinjene Američke Države ne žure sa sličnim korakom.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će SAD „detaljno proučiti“ pitanje priznanja Somalilenda i da zasad ne vidi razlog da slijede Izrael.

„Sve je predmet razmatranja. Proučićemo to. Proučavam mnogo stvari i uvek donosim odlične odluke, a one se ispostave ispravnim“, rekao je Tramp za New York Post, dodajući kroz šalu: „Da li neko zna šta je Somalilend uopšte?“

Tramp je naveo da će predstojeći razgovori sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom biti fokusirani na situaciju u Pojasu Gaze, dok je pitanje Somalilenda još predmet analize. Na ponudu Somalilenda za luku u strateški važnom Adenskom zalivu odgovorio je kroz smeh: „Jaka stvar.“

Priznanje je naišlo na osudu ministara spoljnih poslova Somalije, Egipta, Turske i Džibutija, koji su izraelsku odluku označili kao problematičnu, saopštili su zvaničnici Egipta.