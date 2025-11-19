Saša Matić odmah zvao Jakova Jozinovića: Priznao nam šta je rekao Hrvatu koji obara rekorde u Beogradu

Saša se dotakao mladog Jakova koji niže uspjehe na regionalnoj sceni, a rasprodao je 4 dvorane Sava centra.

Pjevač Saša Matić organizovao je večeras u Beogradu promociju svog novog albuma koji nosi naziv "Noćas nam ne gine ljubav", gdje je ugostio pripadnike sedme sile, a program je vodila voditeljka Sanja Kužet.

Saša se dotakao brojnih tema, otkrio je mu je sve čestitao na novom albumu od kolega, kako je brat Dejan reagovao kada je čuo nove pjesme, a za MONDO je prokomentarisao i mladog pjevača iz hrvatske, Jakova Jozinovića, koji je rasprodao za 20 minuta koncerte u Beogradu i najavio ih još.

Matić je istakao da nije ljubomoran na uspehe mlađih kolega, ali je prokomentarisao i činjenicu da Jakov nema još uvjek svoje pesme, već je popularnost stekao na pjevanju tuđih.

"Znate šta, ja volim kad mladi ljudi uspiju i kad su spremni da grizu, što se kaže, od samog početka, na ovaj način i na onaj način da sutra budu velike zvijezde. Nemam ništa protiv. Ja znam kad sam 1999. godine gostovao na koncertu Ace Lukasa u Hali Pionir u Beogradu. Tada nisam imao ni jednu svoju pjesmu, pevao sam Džinovića, tada je Aca Lukas pred 12 hiljada ljudi u hali rekao, 'sada će doći na scenu jedan momak, moj prijatelj, on se zove Saša Matić i neće dugo proći, on će biti jedna od najvećih zvijezda na ovim prostorima'. To kad vam neko kaže, to je zaista velika stvar, a vi niste još ni na početku", rekao je Matić, pa nastavio:

"Sve ostale absolutno podržavam, doći će period kad će oni snimati svoje pjesme, imati svoje nosače zvuka, ali dok to ne dođe, ja sam čak i ponudio da ću mu komponovati pesme, zašto da ne. Tako da, absolutno podržavam i treba da se bori, i treba da grize", iskren je bio Saša.

