Izvor: MONDO/Balša Janković

Skupština Crne Gore danas je izabrala Lazara Šćepanovića za direktora Uprave policije u punom petogodišnjem mandatu. Za njegov izbor glasalo je 46 poslanika, nijedan nije bio protiv, dok su četiri poslanika bila uzdržana.

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević ranije je najavio da poslanici te partije neće podržati izbor Šćepanovića ukoliko ne bude pozvao građane Botuna na razgovor prije glasanja.

„Pošto je saopštio da nema šta da razgovara sa građanima Botuna, saopštavam mu da do izbora imenovanja im uputi poziv. Ukoliko to ne učini, nećemo dati podršku za njegov predlog za izbor za direktora policije“, rekao je Knežević.

Šćepanović je prethodno bio imenovan za vršioca dužnosti direktora Uprave policije 16. decembra 2025. godine. Rođen je 1984. godine, osnovnu školu završio je u Šavniku, a Srednju školu unutrašnjih poslova u Danilovgradu 2004. godine.

Njegova karijera u policiji obuhvata različite pozicije: pripravnički staž u Centru bezbjednosti Nikšić, rad kao pozornik, saobraćajni policajac i interventni policajac, te član Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) u kojoj je obavljao poslove instruktora i specijalca u A-timu za rješavanje kriznih i talačkih situacija.

Od 2011. do 2019. godine radio je u Centru bezbjednosti Nikšić na poslovima suzbijanja krvnih i seksualnih delikata, rukovođenju kriminalističkim linijama rada i u sektoru za borbu protiv kriminala. Od maja do novembra 2023. godine bio je načelnik Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, a do sredine decembra 2024. godine vršio je funkciju v.d. pomoćnika direktora Sektora za borbu protiv kriminala.

Šćepanović je završio Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, stekao zvanje diplomiranog pravnika i završio specijalističke studije na Krivično-pravnom smjeru. Magistarski rad mu je još u toku.

Direktor Policije postavlja se na period od pet godina, a izbor Šćepanovića označava nastavak profesionalnog vođenja Uprave policije u Crnoj Gori.