Izvor: Dejan Feratović

U Crnoj Gori danas je pretežno je sunčano. Južni i centralni krajevi bilježe sunčane intervale uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, dok sjever zemlje zadržava promjenljivu oblačnost i mjestimičnu maglu.

Vjetar sjevernih smjerova duva umjeren do jak, a jutarnje temperature kreću se od -5°C do 7°C, dok dnevne vrijednosti variraju između 1°C i 16°C.

U Podgorici je sunčano i mirno, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 14°C. Uslovi su pogodni za boravak na otvorenom, šetnje i rekreaciju.