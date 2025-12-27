Ljudima nije jasno šta se desilo u novoj sceni između Džonatana i Nensi: Tvorci Stranger things sve objasnili

PAŽNJA! Tekst sadrži spojlere. Nakon poslednjih epizoda "Stranger things", mnogima je ostala nejasna scena sa Džonatanom i Nensi - da li je u pitanju prosidba ili raskid?

Dolazak novih epizoda dugo očekivane pete sezone serije Stranger Things obradovao je milione obožavalaca širom svijeta, ali je jedna scena izazvala pravu buru na društvenim mrežama i ostavila mnoge u nedoumici.

Emotivni trenutak između Nensi Viler i Džonatana Bajersa, jednog od omiljenih parova iz Hokinsa, istovremeno je djelovao kao prosidba i kao raskid, a konačan odgovor na pitanje o njihovoj sudbini morali su da daju sami kreatori serije, braća Met i Ros Dufer.

jednoj od najdramatičnijih scena drugog dijela pete sezone, Nensi (Natalija Dajer) i Džonatan (Čarli Hiton) nađu se zarobljeni u laboratoriji Hokinsa u svijetu Upside Down. Dok se prostorija puni opasnom supstancom i smrt djeluje neizbježno, par odlučuje da iskoristi posljednje trenutke za brutalnu iskrenost. Godinama nagomilane tajne i prećutane istine izlaze na vidjelo. Nensi priznaje da zapravo mrzi bend „The Clash“, koji je godinama slušala zbog njega.

Džonatan joj uzvraća priznanjem da nikada nije volio da čita njene novinarske tekstove i, što je najvažnije, da se nikada nije ni prijavio na koledž Emerson, što je bio temelj njihovih planova za budućnost. U vrhuncu emotivnog naboja, Džonatan iz džepa vadi verenički prsten koji je danima nosio i postavlja neočekivano pitanje: „Nensi Viler, hoćeš li se ne udati za mene?“ On to naziva „antiprosidbom“, a Nensi ga, sa suzama u očima, prihvata, nakon čega jedno drugom izjavljuju ljubav i poljube se.

Kada shvate da ih je očvrsnuta supstanca oko njih zapravo spasila, gledaoci su ostali sa ključnim pitanjem: da li su se Nensi i Džonatan upravo verili na nekonvencionalan način ili je njihovoj vezi došao kraj?

Zbog nejasnoće scene, braća Dufer odlučila su da razriješe misteriju u intervjuu za časopis People i potvrde ono čega su se mnogi pribojavali.

„To je raskid. Raskinuli su“, kratko i jasno rekao je Met Dufer, ne ostavljajući prostora za drugačije tumačenje. Objasnio je da su on, njegov brat Ros i ostatak scenarističkog tima već neko vrijeme znali da se veza ovog para bliži kraju.

„Teško je sjetiti se kada se ta ideja tačno pojavila, ali mislim da smo svi osjećali da Nensi treba da završi seriju samostalno, nezavisna i sa prilikom da pronađe samu sebe“, pojasnio je Met. Dodao je i retoričko pitanje koje sažima njihovu logiku: "Koliko ljudi na kraju ostane sa devojkom ili dečkom koje su upoznali u srednjoj školi?"

U stvarnom životu su i dalje zajedno

Ipak, i sami kreatori priznaju da odnos Nensi i Džonatana nije bio tipična srednjoškolska romansa. Njihova veza, koja je započela još u drugoj sezoni, iskovana je u nevjerovatnim okolnostima, u borbi protiv čudovišta i stalnoj opasnosti. Ros Dufer njihov odnos opisuje kao „traumatsku vezu“, sugerišući da su ih zajednička zastrašujuća iskustva držala zajedno možda i duže nego što je trebalo. Ova odluka ne znači nužno da će se Nensi vratiti svojoj prvoj ljubavi, Stivu Haringtonu, čime se ponovo rasplamsao ljubavni trougao iz ranijih sezona. Namjera scenarista, kako ističu, jeste da Nensi Viler na kraju sage stoji čvrsto na svojim nogama – sama i spremna za budućnost.

Zanimljivo je da, dok je njihovim likovima na ekranu došao kraj, glumci Natalija Dajer i Čarli Hiton u stvarnom životu i dalje su u dugogodišnjoj vezi, još od 2017. godine. Njihova stvarna romansa nastavlja se uprkos dramatičnom raskidu u svijetu Hokinsa, čiji će se konačni rasplet otkriti u velikom finalu serije najavljenom za kraj godine.

