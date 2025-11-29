logo
Anđela Đuričić išla na plastičnu operaciju: Rijaliti učesnica otkrila šta je operisala u Turskoj

Autor Dragana Tomašević
0

Anđela Đuričić, drugoplasirana učesnica rijalitija "Zadruga 8 Eita", operisala je nos.

Anđela Đuričić išla na plastičnu operaciju Izvor: Instagram/andjelaadjuricicc

Anđela Đuričić odlučila se za estetsku intervenciju u Turskoj, a na Instagram stranici klinike otkrila je detalje.

"Bila sam na operaciji. Jako sam zadovoljna intervencijom. Ja sam radila operaciju nosa, nisam željela da mi doktor promijeni profil, već isljučivo da mi ga suzi nos. To sam i dobila. Ovo je rezultat 6 dana nakon operacije, jako sam zadovoljna".

Anđela Đuričić napravila je neprijatnu scenu na koncertu Mirze Selimovića, na koji je došla zajedno sa dečkom Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji je zbog nje crveneo, a onda se i izvinjavao.

 Za razliku od nje Nenad Marinković Gastoz kulturno se javio, i pokušao da izvuče cijelu situaciju, a kada mu to nije pošlo za rukom, izvinio se, zbog neprijatnosti.

