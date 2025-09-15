logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Raskinuli Gastoz i Anđela: Pojavile se tvrnje, bivši par napravio dogovor da zavaraju ljude

Raskinuli Gastoz i Anđela: Pojavile se tvrnje, bivši par napravio dogovor da zavaraju ljude

Autor Jelena Sitarica
0

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić navodno su stavili tačku na svoju vezu

Raskinuli Gastoz i Anđela Izvor: Pink printscreen

Gastoz i Anđela nedavno su se pojavili zajedno u emisiji, a nakon burne svađe Gastoz je napustio studio. Sada su se pojavile tvrdnje da je par raskinuo, nakon što se pojavila tvrdnja na Instagramu:

"Anđela i Gastoz su raskinuli. Ona je napustila stan. Dogovor je da za sad ne potenciraju i ne brišu slike zbog fanova",  glasila je objava, a ostaje da vidimo da li je to stvarno istina.

Izvor: instagram/zorka5060

"Gastoz vara Anđelu"

Podsetimo, bivši rijaliti učesnik Dača Virijević, iznio je tvrdnje da Nenad Marinković Gastoz navodno vara svoju djevojku Anđelu Đuričić.

Naime, Nenad Marinković Gastoz je osvojio prvo mjesto u "Zadruzi 8 Eliti", dok je drugo mjesto osvojila Anđela Đuričić.

"Gastoz je jedan šljam, jedno prase, ima noge kao šestar. Imali smo probleme i mi, pa se on smijao. On odlično zna gdje se nalazi, odličan je glumac, odličan rijaliti igrač, zna da se ugura kod Kačavende, kao nije gledao rijaliti. Sve što je rekla ta bivša djevojka i što se dešavalo, ja u potpunosti vjerujem i toj drugoj strani. Od njega se može očekivati sve, ne vjerujem u vezu Anđele i Gastoza, vjerovatno nešto i radi mimo Anđele", rekao je Dača.

Pogledajte još fotografija rijaliti para:

(Blic.rs/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nenad Marinković Gastoz Gastoz anđela đuričić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ