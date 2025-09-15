Raskinuli Gastoz i Anđela: Pojavile se tvrnje, bivši par napravio dogovor da zavaraju ljude

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić navodno su stavili tačku na svoju vezu

Izvor: Pink printscreen

Gastoz i Anđela nedavno su se pojavili zajedno u emisiji, a nakon burne svađe Gastoz je napustio studio. Sada su se pojavile tvrdnje da je par raskinuo, nakon što se pojavila tvrdnja na Instagramu:

"Anđela i Gastoz su raskinuli. Ona je napustila stan. Dogovor je da za sad ne potenciraju i ne brišu slike zbog fanova", glasila je objava, a ostaje da vidimo da li je to stvarno istina.

Izvor: instagram/zorka5060

"Gastoz vara Anđelu"

Podsetimo, bivši rijaliti učesnik Dača Virijević, iznio je tvrdnje da Nenad Marinković Gastoz navodno vara svoju djevojku Anđelu Đuričić.

Naime, Nenad Marinković Gastoz je osvojio prvo mjesto u "Zadruzi 8 Eliti", dok je drugo mjesto osvojila Anđela Đuričić.

"Gastoz je jedan šljam, jedno prase, ima noge kao šestar. Imali smo probleme i mi, pa se on smijao. On odlično zna gdje se nalazi, odličan je glumac, odličan rijaliti igrač, zna da se ugura kod Kačavende, kao nije gledao rijaliti. Sve što je rekla ta bivša djevojka i što se dešavalo, ja u potpunosti vjerujem i toj drugoj strani. Od njega se može očekivati sve, ne vjerujem u vezu Anđele i Gastoza, vjerovatno nešto i radi mimo Anđele", rekao je Dača.

Pogledajte još fotografija rijaliti para:

(Blic.rs/MONDO)