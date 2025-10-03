logo
"Raskidaju zbog marketinga": Nakon što je Anđela napustila Gastozov stan isplivala istina o njihovom odnosu

Autor Ana Živančević
0

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz ušli su u vezu tokom "Elite 8". Nakon što je Anđela Đuričić napustila Gastozov stan isplivala istina o njihovom odnosu

Nakon što je Anđela napustila Gastozov stan isplivala istina o njihovom odnosu Izvor: Youtube printscreen/AmiG Show

Anđela Đuričić se prije tri dana spakovala i napustila Gastozov stan. Ova situacija podstakla je brojne komentare da je njihovoj ljubavi došao kraj, s obzirom na to da su odlučili da više ne žive zajedno. Ipak, samo nekoliko dana kasnije, uslijedio je iznenadni preokret.

Pogledajte fotografije Anđele i Gastoza:

Nedavno se pojavila informacija da su njih dvoje zvanično raskinuli, a sada su oni otkrili istinu jednom objavom.

Naime, Gastoz je sada objavio fotografiju sa Anđelom, a njih dvoje su zajedno pozirali u liftu i tako otkrio da je kod njih sve u redu.

Objava Gastoza
Izvor: Instagram printscreen/ gasttozz

"Vogue living" kratko je opisao ovu scenu.

Neki su komentarisali da je sve ovo bilo samo zarad marketinga i da par nikada nije ni raskinuo.

Podigla pare od Zadruge 8 Elite

Anđela Đuričić važila je za jednog od glavnih favorita u "Eliti 8", a u finalnoj večeri osvojila je drugo mjesto i nagradu od 50.000 eura. Ona je nedavno zajedno sa Gastozom boravila u Crnoj Gori, gdje je redovno objavljivala snimke iz provoda.

