"Oni su pravili dogovor": Gastozov otac otkrio da su namerno raskidali u rijalitiju, progovorio o svadbi

Đuro Sinđelić, otac Nenada Marinkovića Gastoza govorio je o svojoj budućoj snajki Anđeli Đuričić.

Otac Nenada Marinkovića Gastoza odlučio je da prokomentariše raskid svog sina sa Anđelom Đuričić, naglašavajući da situacija nije onakva kakvom se čini na prvi pogled. Ljubavna veza između Gastoza i Anđele, koja je počela tokom njihovog učešća u rijalitiju, i dalje izaziva veliko interesovanje javnosti. Informacija da se Anđela iselila iz stana koji je delila sa Nenadom dodatno je uzburkala javnost.

Gastoz je detinjstvo proveo u selu Grabovac, u blizini Svilajnca, a danas u porodičnoj kući boravi samo njegov otac, Đura Sinđelić. Đura je sada podelio svoje utiske o prvom susretu sa Anđelom, koja je tada još bila buduća snaja.

"Nenad je bio kod mene, zatim je išao u Crnu Goru, pa Francusku i ovih dana bi trebao ponovo da dođe. Tada sam stavio crveni tepih i odmah sam mu rekao 'bravo'. Nije vest da je Nenad pobedio u 'Eliti 8', vest bi bila da nije ušao u finale, a ovo je sve kako treba da bude. Dolazili su zajedno Anđela i on, pa kako bez nje? Svi su došli, popričali smo, a popila se i čašica više", rekao je Đura za Blic.

"Ako se udaš za Nenada pogrešićeš"

On je otkrio koji savet je dao budućoj snajki.

"Ništa joj nisam zamerio, a tada sam joj rekao 'ako se udaš za Nenada pogrešićeš, a ako se ne udaš onda ćeš pogrešiti šesnaest puta više'. Malo je filozofski, ali je razumela. Ona se smejala i nije ništa odgovorila, ali složila se sa mojim savetom. Tada su se slikali sa njima, ali nije bilo mnogo ljudi, jer su došli tokom podneva. Opet će doći, ali neće ostati ovde jer ovo nije mesto za njih, mogu da dođu na vikend i ostanu neki dan, a onda odu u bolje krajeve", rekao je on i dodao:

"Njega ne može da promeni ni buzdovan Kraljevića Marka, a kamoli i Anđela. On ima svoj put, ali on je emotivac i dobar čovek"

Prokomentarisao je i raskid u rijalitiju.

"Oni su pravili program, to su bili dogovori. Nije uvek sve tako kako izgleda, prave malo i režiraju, sve je mućka i zanimljiva priča - sa osmehom priča on i dodaje da 'Elita' nije ista bez njih."

O rijalitiju

"Elita" nije zabavna bez njih.

"Mnogo fale i ona, a i on, jer Nenad je ipak za njih Maradona. Evo sad, onaj Janjuš ukvario je dva omladinca, više ima tetovaža nego da mu se vidi golo meso i glumi 'mečku Božanu', neću više da ga vređam. Veza Milene i njega može da bude nikad, a možda ni tad. Ona je namazana, prelakirana, gde će on nju da savlada…"

Iako je Đura podržao Nenada da učestvuje u rijalitiju, ipak smatra da treba da se posveti nekom drugom poslu.

"Ne verujem da bi ušao, jer je dovoljno pružio, ali možda će da nađe neki posao tamo na Pinku. To ste vi rekli da se priča da će postati voditelji, a ja mogu da kažem da sam možda to isto čuo. Ne bi bilo dobro da zajedno vode, jer bi previše bili zajedno i pre bi došlo do kuršlusa, a kada se povremeno viđaju mnogo će više da se vole. Pored toga, on peva nešto, ali sa pesmom je Bog i šeširdžija. On je reper, ali nije on Toma Zdravković, Cune i te velike zvezde. Uvek sam za to da se zaposli i da ima stalan posao, a ne da ide povremeno, a pored toga i da se okući, oženi i čuva decu."