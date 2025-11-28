"Meni je dno dna što sam rijaliti zviezda": Vruća ispovjest bivše učesnice

Ava Karabatić otkrila pravi razlog zašto nije ušla u Elitu 9 iako je vodila pregovore s produkcijom

Nekadašnja učesnica rijalitija Survivor i Parovi Ava Karabatić, prije nekoliko mjeseci je šokirala domaću javnost priznanjem da je bila u klinici za odvikavanje od zavisnosti, a potom se oglasila i najtužnijim povodom, kako bi saopštila da je iznenada izgubila oca koji joj je bio najveća podrška.

Njen povratak u medije je bio dug i spor, a činilo se da će ga "ubrzati" učešće u rijalitiju Elita 9, za koji je čak vodila pregovore. Iako je bila na sastanku s produkcijom, Ava nije želela da prihvati ponudu koju dobijaju i ostali učesnici, već je imala posebne zahtjeve.

Sada je u razgovoru s pratiocima na Instagramu otkrila koji su to zahtjevi, ali i za status "rijaliti zvijezde" rekla da je dno dna. Jednog pratioca je interesovalo da otkrije "zašto zaista nije ušla u Elitu" i evo šta mu je odgovorila:

"Bila sam na razgovoru, međutim nisu mi ponuđeni uslovi za koje bih se opet upustila u tako nešto, kao već izgrađena rijaliti zvijezda. Naravno da ne bih bila zadovoljna honorarima koje ima većina, uvjek kad sam učestvovala u rijaliti formatima imala sam posebne uslove i ugovore", napisala je Ava na Instagramu.

Ava je napisala i da se ne diči titulom "rijaliti zvezde", a i nema baš lijepo mišljenje za većinu žena koje pristaju da učestvuju u ovakvim formatima.

"Ovo "rijaliti zvijezda" ne računam naravno kao neki uspjeh u životu niti bilo kakvu pohvalu, to je sve dno dna. Većina žena tamo dođe kako bi sebi povećale cijene za prostituciju kad izađu. Poštujem jedino izuzetke koje dođu sa ciljem tipa promovisanje ako žele kasnije da se bave muzikom, pisanjem i slično pa da iskoriste medijsku pažnju", napisala je ona i otkrila šta je sve tražila od produkcije na razgovoru.

"Ljudi često imaju krivu percepciju da je to lagano iskustvo i da takmičari samo uživaju i zezaju se. lstina je potpuno drugačija, takav format nosi sa sobom snažan psihološki pritisak, vrlo malo privatnosti i konstantan stres. Uz to, dnevni odmor nije dozvoljen, čak se i spavanje po danu kažnjava, a ja sam osoba koja voli da odmara tako da sam uvjek imala ugovore u kojima sam tražila dozvolu spavanja po danu, da dolaze profesionalni šminkeri i frizeri 3 puta nedeljno da me sređuju. Nedeljno na pet sati da mogu da izađem iz rijalitija i još dosta sličnih zahtjeva. To mogu da dozvole sebi izgrađene medijski osobe, tako da nisam jedina imala takve zahtjeve", napisala je Ava.

