Ava Karabatić drži časove djeci za 50 €: Starleta šokirala objavom, "stručnjak" je za 8 predmeta i psihologiju

Nakon rijaliti karijere, Ava Karabatić se oprobala i u politici, a sada je šokirala novom objavom

Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

Nakon njene poslednje objave na instagramu postavlja se logično pitanje - da li postoji nešto što Ava Karabatić ne zna?

Najavljivala je predsjedničku kandidaturu u Hrvatskoj, gledali smo je u rijalitiju, pričala je o intimnim odnosima u prostorijama staračkog doma i borbi sa alkoholizmom. Sada je riješila da preusmjeri svoj život i karijeru - na edukaciju najmlađih.

Daje časove iz 8 predmeta i pomaže kod odvikavanja od alkohola

Ava je na Instagramu izreklamirala individualne časove iz - latinskog, italijanskog, hrvatskog, engleskog i ruskog jezika, ali to nije sve, takođe podučava matematiku, hemiju i istoriju. Još je navela da časove drži u Beogradu, Splitu ili Zagrebu, uživo ili onlajn, te da je cijena po satu 50 eura.

Međutim, tu se nije zaustavila, te je spremna da pomogne i onima kojima je potrebna psihološka "pomoć pri odvikavanju od alkohola", a kako je navela praktikuje "pedagoški pristup kroz sopstveno iskustvo".

"Dragi roditelji i učenici, ako tražite stručnu podršku i kvalitetne repeticije, znate kome se obratiti. Nudim individualni pristup, prilagođen vašim potrebama, s ciljem boljeg razumijevanja gradiva i postizanja izvrsnih rezultata", napisala je uz objavu.

Pogledajte još Avinih slika:

Da li biste angažovali Avu za neke od privatnih časova?