"Imala sam intimne odnose u staračkom domu": Starleta bez ustručavanja otkrila za koju sumu prodaje gole slike

Bivšu rijaliti učesnicu Avu Karabatić, javnost je upoznala tokom njenog učešća u "Velikom bratu", a kada je završila rijaliti karijeru počela je da prodaje intimne fotorgafije na sajtu za odrasle.

Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

Ava Karabatić je nakon učešća u rijalitijima, pokušala je da izgradi i karijeru u politici, a sada je otvoreno priznala da prodaje svoj intimni sadržaj za manje od 50 eura.

"Tačno je da ih prodajem, ali mi je samo žao što mi stranica ne dozvoljava da stavim cijenu fotografije veću od 5.000 dinara, inače bih ih prodavala za 500 eura, s obzirom na to da sam Plejboj model i osoba koja vodi računa o svom izgledu", rekla je ona za domaće medije.

"Imala sam intimne odnose u staračkom domu"

Kako uvijek zna da ostavi javnost u nevjerici, Ava je otkrila još nepoznatih detalja iz života. Starleta je jednom prilikom progovorila o bivšim momcima i otkrila da je imala intimne odnose u staračkom domu.

"Ja to više kažem kao vođenje ljubavi, za mene je se*s kada sa nekim imaš avanture. Ja sam bila srećnica da su sve moje veze bila baš veze. Potrefilo se da je to istina. Ja sam završila medicinsku školu i morali smo da idemo na časove patologije, anatomije... Eto, zadesio se kiks zvani starački dom. Najljepše je ono vrijeme kada imaš 15 minuta, pa znaš da to možeš najbolje da iskoristiš. Nije bilo u ostavi, ja uvek biram mjesta. Bio je u pitanju neki lijepi apartmančić, ali to je bilo davno", istakla je Ava za "Hype TV".

Još njenih slika pogledajte u galeriji: