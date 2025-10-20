logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Imala sam intimne odnose u staračkom domu": Starleta bez ustručavanja otkrila za koju sumu prodaje gole slike

"Imala sam intimne odnose u staračkom domu": Starleta bez ustručavanja otkrila za koju sumu prodaje gole slike

Autor Marina Cvetković
0

Bivšu rijaliti učesnicu Avu Karabatić, javnost je upoznala tokom njenog učešća u "Velikom bratu", a kada je završila rijaliti karijeru počela je da prodaje intimne fotorgafije na sajtu za odrasle.

Ava Karabatić otkrila za koliko prodaje gole slike Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

Ava Karabatić je nakon učešća u rijalitijima, pokušala je da izgradi i karijeru u politici, a sada je otvoreno priznala da prodaje svoj intimni sadržaj za manje od 50 eura.

"Tačno je da ih prodajem, ali mi je samo žao što mi stranica ne dozvoljava da stavim cijenu fotografije veću od 5.000 dinara, inače bih ih prodavala za 500 eura, s obzirom na to da sam Plejboj model i osoba koja vodi računa o svom izgledu", rekla je ona za domaće medije.

"Imala sam intimne odnose u staračkom domu"

Kako uvijek zna da ostavi javnost u nevjerici, Ava je otkrila još nepoznatih detalja iz života. Starleta je jednom prilikom progovorila o bivšim momcima i otkrila da je imala intimne odnose u staračkom domu.

Možda će vas zanimati

"Ja to više kažem kao vođenje ljubavi, za mene je se*s kada sa nekim imaš avanture. Ja sam bila srećnica da su sve moje veze bila baš veze. Potrefilo se da je to istina. Ja sam završila medicinsku školu i morali smo da idemo na časove patologije, anatomije... Eto, zadesio se kiks zvani starački dom. Najljepše je ono vrijeme kada imaš 15 minuta, pa znaš da to možeš najbolje da iskoristiš. Nije bilo u ostavi, ja uvek biram mjesta. Bio je u pitanju neki lijepi apartmančić, ali to je bilo davno", istakla je Ava za "Hype TV".

Još njenih slika pogledajte u galeriji:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ava Karabatić gole slike starački dom

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ