Kontroverzna Hrvatica ulazi u Elitu 9? Nakon teškog perioda i bankrota spas našla u Srbiji

Dosta se spekuliše ko će se naći na pomenutom imanju u novoj sezoni, a neka velika rijaliti imena već su potvrđena, dok je starleta danas otkrila da je i ona spremna na izazov.

Izvor: Pink/PrintScreen

Hrvatska starleta Ava Karabatić zaintrigirala je mnoge najnovijom objavom na društvenoj mreži Instagram, budući da je nedavno prošla kroz veoma težak period, u kom se i dalje nalazi.

Čini se da je Ava rešila da uzme stvar u svoje ruke, zasuče rukave i pokuša da zaradi novac u Srbiji, tačnije u rijalitiju Elita 9.

Karabatićeva je na svom Instagramu objavila fotografiju ispred zgrade Pinka, a uz to poručila: "Uskoro".

Oproštaj od oca

Ivica Karabatić, otac starlete Ave Karabatić, preminuo je 27. maja 2025. godine u Beogradu, u 59. godini života, nakon iznenadnog srčanog udara. Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla Avu, koja je ubrzo potom javno priznala da se suočila s ozbiljnim finansijskim problemima, otkrivši da nema sredstava da očevo tijelo prebaci u Hrvatsku i omogući mu dostojnu sahranu.

Srećom, Ava je naišla na podršku prijatelja, poznanika i ljudi dobre volje, koji su joj pomogli da prikupi potreban novac. Nakon

sahrane se oglasila potresnom porukom, oprostivši se tom prilikom od oca."Tata moj, svaki dan si u mojim mislima. Sjećam se ovog datuma jako dobro. Zakucao si na vrata i očekivao odgovor "ne". Kao da se nešto u meni odjednom probudila rekla sam: "Da, idem samovoljno na liječenje". Doživotno ću ti biti zahvalna, evo za četiri tačno dvije godine da nisam popila i nikad više neću ni kap alkohola. Proživljavao si sa mnom tri godine pakla, a na kraju trebalo mi je manje od dva mjeseca da se potpuno izliječim. Nažalost, koja sudbina, Ive moga nema dva mjeseca... Hvala ti, tata što si mi spasio život i pružio svu ljubav ovog svijeta. Zauvek s tobom u mislima", napisala je Ava na storiju.