Dragan podivljao od ljubomore: Skandal na Jovaninom rođendanu, stigao joj poklon od muškraca sa posebnom posvetom

Dragan je javno komentarisao poklon, što je izazvalo pažnju među gostima, ali Jovana je situaciju okrenula na šalu.

Izvor: MONDO

Jovana Jeremić napravila je veliku proslavu povodom svog 35. rođendana, a navodno je njen bivši dečko Dragan Stanković pobijesnio od ljubomore zbog poklona koji je stigao za voditeljku.

U toku noći je za Jovanu stigao romantičan poklon, pa je to izazvalo ljubomiru kod Dragana Stankovića.

"Tvoj vitez"

"Tvoj vitez"

Osoblje je unijelo ogroman aranžman ruža sa karticom na kojoj je pisalo "Tvoj vitez".

"Dragan je bio vidno iznerviran. Prvo je pitao Jovanu ko joj je poslao to cvijeće, a ona je rekla da nema pojma i zagonetno se nasmijala. Baš se vidjelo da mu nije svejedno. Posle nekoliko pića, on je uzeo mikrofon i pred svima rekao 'Volio bih samo da znamo ko je taj tajni obožavalac, koji je poslao to cvijeće?'" priča izvor, koji je bio na proslavi.

Jovana je, kao i uvijek, sve okrenula na šalu i nastavila da se zabavlja, te je na slavlju grlila bivšeg muža i bivšeg dečka.

Izvor: IG jeremicjovana

"Nju ništa ne može da izbaci iz takta. Uživala je, igrala i pjevala i slikala se sa gostima. Čak se i Dragan posle malo smirio i nastavio da slavi, mada je povremeno samo bacio pogled na taj buket", nastavlja izvor za Svet.

Iako se naslućivalo da će Jovana Jeremić i Dragan Stanković, koji su bili oko godinu i po dana u vezi, obnoviti romansu nakon njenog rođendana, to se ipak neće dogoditi.

Ono što je dodatno podgrijalo sumnje da će doći do pomirenja između Dragane i Jovane je to što je on bio na njenom 35. rođendanu i nisu se odvajali cijele noći.

"Šta poželjeti jednoj lavici?" rekao je Dragan.

"Dobro mi došao, lave moj", rekla je voditeljka.