Jovanin pekar stigao na rođendan: Obukao crveni sako da sluti na radost, pao strastveni zagrljaj

Dragan Stanković došao na rođendan Jovane Jeremić obučen u crveno.

Izvor: MONDO

Na rođendan Jovane Jeremić došao je njen bivši emotivni partner Dragan Stanković. Voditeljka nije krila oduševljenje kada ga je ugledala, a odmah mu je skočila u zagrljaj.

Pogledajte fotografije Jovane Jeremić i Dragana:

Jovana je prije njegovog dolaska otkrila da je pozvala trojicu svojih bivših.

"Dvojica bivših dolaze sigurno večeras, treći je pozvan, al' je sprečen da dođe, javio mi je. Ja sam sa bivšima u dobrim odnosima. Svi su me oni napravili kao ženu. Kad smo prijatelji uvjek postoji mogućnost povratka. Moja tetka se dva puta udavala za istog čovjeka", rekla je ona.