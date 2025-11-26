logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Toliko ga mrzjeli da su tapšali kad je ubijen u "Igri prestola": Kralj Džofri se vratio, pogledajte kako sada izgleda

Toliko ga mrzjeli da su tapšali kad je ubijen u "Igri prestola": Kralj Džofri se vratio, pogledajte kako sada izgleda

Autor Dragana Tomašević
0

Glumac Džek Glison pojavio se na jednoj svečanosti nakon šestogodišnje pauze

Toliko ga mrzeli da su tapšali kad je ubijen u "Igri prestola" Izvor: YouTube/GameOfThrones

Serija "Igra prestola" je promijenila način na koji gledamo serije - nikada gledaoci nisu bez daha gledali obrte, izdaje i stravična ubistva i snimali svoje reakcije, a potom ih kačili na društvene mreže.

Jedna koja je posebno ostavila bez teksta je kada najveći televizijski negativac, Džofri Barateon, umire. Mnogi su aplauzom pozdravili trenutaki kada je ubijen na sopstvenom vjenčanju, a glumac koji ga je igrao je, navodno, i u privatnom životu zbog ove uloge dobijao brojne negativne komentare.

U pitanju je talentovani Džek Glison, koji se nedugo nakon "Igre prestola" povukao iz javnosti. Mnogi su mislili da je to zbog onlajn mržnje koja je upućivana Džofriju, pa i njemu samom, a istina je zapravo drugačija.

Nakon završetka snimanja se vratio u Dablin, gdje se u avgustu 2022. oženio dugogodišnjom djevojkom Rošin O'Mahoni. Završio je studije teologije i filozofije, a sada je, gostujući na jednoj svječanosti, otkrio da je radio u pozorištu u Dablinu s prijateljima sve vrijeme, ali i pokazao kako izgleda.

Izvor: https://x.com/RealEmirHan

Pogledajte:

Pogledajte i reakcije na smrt kralja Džofrija:

Kralj Džofri umire - reakcije
Izvor: YouTube/Reaction hall

Možda će vas zanimati

Tagovi

Igra prijestola Džek Glison serija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ