Glumac Džek Glison pojavio se na jednoj svečanosti nakon šestogodišnje pauze

Izvor: YouTube/GameOfThrones

Serija "Igra prestola" je promijenila način na koji gledamo serije - nikada gledaoci nisu bez daha gledali obrte, izdaje i stravična ubistva i snimali svoje reakcije, a potom ih kačili na društvene mreže.

Jedna koja je posebno ostavila bez teksta je kada najveći televizijski negativac, Džofri Barateon, umire. Mnogi su aplauzom pozdravili trenutaki kada je ubijen na sopstvenom vjenčanju, a glumac koji ga je igrao je, navodno, i u privatnom životu zbog ove uloge dobijao brojne negativne komentare.

U pitanju je talentovani Džek Glison, koji se nedugo nakon "Igre prestola" povukao iz javnosti. Mnogi su mislili da je to zbog onlajn mržnje koja je upućivana Džofriju, pa i njemu samom, a istina je zapravo drugačija.

Vidi opis Toliko ga mrzjeli da su tapšali kad je ubijen u "Igri prestola": Kralj Džofri se vratio, pogledajte kako sada izgleda Pedro Paskal u Igri Prestola Igra prestola trejler za seriju Bela Remzi u seriji Igra prestola Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / HBO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube / HBO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: pritnsceen/youtube/Vítor Andriotti Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: HBO/Kobal / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/GameOfThrones Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/GameOfThrones Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: HBO Br. slika: 8 8 / 8

Nakon završetka snimanja se vratio u Dablin, gdje se u avgustu 2022. oženio dugogodišnjom djevojkom Rošin O'Mahoni. Završio je studije teologije i filozofije, a sada je, gostujući na jednoj svječanosti, otkrio da je radio u pozorištu u Dablinu s prijateljima sve vrijeme, ali i pokazao kako izgleda.

Izvor: https://x.com/RealEmirHan

Pogledajte:

In Game of Thrones, Jack Gleeson — who played Joffrey — took a six-year break after the show. Many assumed it was because of the intense hate the character received, but he debunked the rumors.



pic.twitter.com/cgvGQeqG8L — Emir Han (@RealEmirHan)November 25, 2025

Pogledajte i reakcije na smrt kralja Džofrija: