Izvor: ABA League j.t.d/Dragana Stjepanović

Košarkaši Sutjeske Elektroprivrede savladali su lidera šampionata Primorje 1945 u devetom kolu crnogorske elite rezultatom 93:89 (18:17, 29:23, 18:26, 28:23) i nanijeli im drugi poraz u sezoni.

Derbi u Nikšiću bio je neizvjestan do posljednjih sekundi. Domaći su do prve veće prednosti stigli u drugoj četvrtini, da bi gosti u trećoj serijom 11:0 preokrenuli rezultat. U završnici ključni poeni Krisa Martina i Andreja Vulevića donijeli su Sutjeski slavlje pred domaćom publikom.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Tadija Tadić sa 19 poena, uz sedam skokova i pet asistencija, dok je kapiten Filip Barović upisao dabl-dabl (15 poena, 13 skokova). U Primorju se istakao Jovan Šljivančanin sa 23 poena, a dvocifreni su bili i Ognjen Mićović, Aleksandar Živojin Danilović i Vasilije Milović.