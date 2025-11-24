U 4. epizodi serije "Tvrđava" čuo se Cecin čuveni hit: Gledalac primijetio mali propust scenariste

Gledalac pronašao mali propust u seriji "Tvrđava", a tiče se scene sa Cecinom pjesmom

Izvor: RTS/Printscreen/YT/Svetlana Ceca Raznatovic

Sinoć smo mogli da pogledamo četvrtu epizodu serije "Tvrđava", koja nosi naziv "Rastanak". Ono što je privuklo pažnju jeste trenutak kada pjevačica Jasmina, koju glumi Jana Milosavljević, pjeva Cecinu pjesmu "Idi dok si mlad".

Međutim, jedan gledalac je pronašao mali propust. I to vremenski. Cecina pjesma "Idi dok si mlad" je izašla 1995. godine, a tada smo u seriji bili u 1994. godini.

"Radnja se dešava 1994. godine. Ova pjesma je ugledala svetlost dana 1995. godine, mali propust scenariste", napisao je jedan gledalac na Instagram profilu Rts-a.

Poslušajte kako je Jana Milosavljević u seriji "Tvrđava" otpjevala Cecinu pjesmu "Idi dok si mlad":

(Telegraf / MONDO)