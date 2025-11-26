Jelena Gavrilović potpuno gola u novoj američkoj seriji "Robin Hud": Gore mreže zbog toples kadrova lijepe Srpkinje

Lijepa srpska glumica oduzimala je dah u seriji "Robin Hud" koja je snimana na više lokacija u našoj zemlji, a u pojedinim scenama bila je potpuno naga

Nedavno se saznalo da se u Srbiji snima nova verzija priče "Robin Hud" zbog čega svi sa nestrpljenjem očekuju premijeru. Ova desetodjelna verzija priče o omiljenom srednjovekovnom odmetniku iz engleske legende, koji je, prema predanju, krao od bogatih i davao siromašnima, dolazi iz produkcije Lionsgate Television i očekuje se da premijerno bude prikazana na platformi MGM+ u SAD-u i djelovima Evrope kasnije ove godine.

Producenti opisuju seriju kao “epsku, romantičnu avanturu” koja nudi istorijski utemeljen pogled na to kako je Robin Hud postao heroj-odmetnik u sjenci normanske okupacije Engleske.

Radnja serije snažno se fokusira na romansu između Robina i Merijan. On je sin saksoskog čuvara šume, a ona ćerka normanskog vlastelina — ali oni prevazilaze tu podjelu i zajedno se bore za slobodu i protiv nepravde.

Inače, američki sajt Dedlajn je ranije objavio da su se ekipi, koju predvodi superstar Šon Bin, pridružili Jelena Gavrilović, Tamara Radanović, Matija Gredić, Mihailo Lazići Miloš Timotijvević.

Sada su se pojavili i prvi kadrovi iz serije sa Jelenom koja je u pojedinim scenama potpuno naga.

Na ljepotu srpske glumice malo ko je mogao da ostane ravnodušan, zbog čega su mnogi nove fotografije gledali bez treptanja.

Inače, srpska glumica nedavno je oduzimala dah u Londonu na premijeri serije "Robin Hud" u kreaciji Predraga Đuknića. Interesantno je da je Jelena sama radila šminku i frizuru, a u nastavku pogledajte kako je izgledala: