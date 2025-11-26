logo
Jelena Gavrilović potpuno gola u novoj američkoj seriji "Robin Hud": Gore mreže zbog toples kadrova lijepe Srpkinje

Autor Jelena Sitarica
0

Lijepa srpska glumica oduzimala je dah u seriji "Robin Hud" koja je snimana na više lokacija u našoj zemlji, a u pojedinim scenama bila je potpuno naga

Jelena Gavrilović potpuno gola u novoj američkoj seriji "Robin Hud": Gore mreže zbog toples kadrova Izvor: pritnscreen/youtube/Movie Trailers Source/jelenagavrilovicofficial

Nedavno se saznalo da se u Srbiji snima nova verzija priče "Robin Hud" zbog čega svi sa nestrpljenjem očekuju premijeru. Ova desetodjelna verzija priče o omiljenom srednjovekovnom odmetniku iz engleske legende, koji je, prema predanju, krao od bogatih i davao siromašnima, dolazi iz produkcije Lionsgate Television i očekuje se da premijerno bude prikazana na platformi MGM+ u SAD-u i djelovima Evrope kasnije ove godine.

Izvor: printscreen/youtube/ Movie Trailers Source

Producenti opisuju seriju kao “epsku, romantičnu avanturu” koja nudi istorijski utemeljen pogled na to kako je Robin Hud postao heroj-odmetnik u sjenci normanske okupacije Engleske.

Robin Hud serija 2025 trejler
Izvor: YouTube

Radnja serije snažno se fokusira na romansu između Robina i Merijan. On je sin saksoskog čuvara šume, a ona ćerka normanskog vlastelina — ali oni prevazilaze tu podjelu i zajedno se bore za slobodu i protiv nepravde.

Inače, američki sajt Dedlajn je ranije objavio da su se ekipi, koju predvodi superstar Šon Bin, pridružili Jelena Gavrilović, Tamara Radanović, Matija Gredić, Mihailo Lazići Miloš Timotijvević.

Izvor: MGM+ / Planet / Profimedia

Sada su se pojavili i prvi kadrovi iz serije sa Jelenom koja je u pojedinim scenama potpuno naga.

Na ljepotu srpske glumice malo ko je mogao da ostane ravnodušan, zbog čega su mnogi nove fotografije gledali bez treptanja.

Izvor: MGM+ / Planet / Profimedia

Inače, srpska glumica nedavno je oduzimala dah u Londonu na premijeri serije "Robin Hud" u kreaciji Predraga Đuknića. Interesantno je da je Jelena sama radila šminku i frizuru, a u nastavku pogledajte kako je izgledala:

Pogledajte

01:25
Jelena Gavrilović u Londonu na premijeri Robin Huda
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Jelena Gavrilović Robin Hud serija

