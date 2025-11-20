Serija koja je srušila sve rekorde vraća se sa 2. sezonom: Napeti triler "Task" ima 96 % na Rotten Tomatoes

Prva sezona serije "Task" počela je da se razvija u junu 2023, prije nego što je objavljena u septembru 2025, što ukazuje da čekanje neće biti kratko

Izvor: Youtube printscreen / Rapid Trailer

Druga sezona serije "Task" je zvanično potvrđena od strane HBO-a, a ovaj kriminalistički triler vratiće se nakon rekordne i veoma hvaljene prve sezone.

Prvobitno najavljena kao mini-serija, priča prati igru mačke i miša između FBI agenta Toma Brandisa (Mark Rufalo) i profesionalnog pljačkaša Robija Prendergrasta (Tom Pelfri). Kritike prve sezone serije "Task" donele su joj ocjenu od 96% na Rotten Tomatoes.

Pogledajte trejler prve sezone:

Task Izvor: YouTube

Sada je HBO potvrdio da je "Task" obnovljen za drugu sezonu. Potvrđeno od strane izvršnog direktora Kejsija Blojsa (Casey Bloys), predstojeću sezonu ponovo će predvoditi kreator serije Bred Ingelsbi (Brad Ingelsby), iako detalji zapleta, kao ni povratak glumačke ekipe, nisu otkriveni.

Autor i izvršni producent zahvalio je HBO-u na povjerenju i podršci seriji "Task", koja je postala jedna od tri najbrže rastuće prve sezone u istoriji HBO-a. Kreator je izrazio uzbuđenje zbog druge sezone i priče koja tek treba da bude ispričana:

"Imali smo nevjerovatnu sreću da imamo nepokolebljivu podršku HBO-a za TASK još od prvog scenarija, kroz cijelu produkciju i tokom njihovog izvanrednog lansiranja naše prve sezone publici. Oni su nenadmašan kreativni dom. U ime cijelog TASK tima, ispred i iza kamere, čast mi je i radujem se povratku na posao na drugoj sezoni naše serije".

"Task" je druga Ingelsbijeva serija koja je postala kritički uspjeh za HBO. Njegova prva serija za mrežu bila je mini-serija "Mare of Easttown" iz 2021. godine, sa Kejt Vinslet u glavnoj ulozi. Serija je dobila 16 Emi nominacija, uključujući četiri pobede. Trenutno ima ocjenu od 95% na Rotten Tomatoes.

Međutim, ovo je prvi put da je jedna od Ingelsbijevih mini-serija obnovljena. Još uvek nije jasno šta obnova mini-serije znači za priču ubuduće. Prva sezona "Taska" završila se definitivnim zaključkom sukoba između Toma i Robija. Iako HBO u zvaničnim izjavama nije potvrdio povratak bilo kog člana glumačke ekipe, Rafalov lik možda je jedini čija bi se priča mogla nastaviti kao direktan nastavak prve sezone.

Prva sezona serije počela je da se razvija u junu 2023, prije nego što je objavljena u septembru 2025, što ukazuje da čekanje neće biti kratko. Ipak, kritički prijem "Taska", zajedno sa njegovim rezultatima za HBO, čine obnovu očekivanom. Reakcije na seriju takođe je čine jednim od favorita za sezonu nagrada, iako nominacije još nisu objavljene. Za sada, čini se da će druga sezona ostaviti novi trag, a više informacija stići će kasnije tokom njenog razvoja.