Šok scene s proslave punoljetstva u Meljaku: Lepa Lukić stigla kod Ere Ojdanića, povela i obezbeđenje (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
Kraljica narodne muzike Lepa Lukić, jedna je od gošći Ere Ojdanića

Šok scene s proslave punoljetstva u Meljaku: Lepa Lukić stigla kod Ere Ojdanića, povela i obezbeđenj Izvor: MONDO

Pjevač narodne muzike Era Ojdanić, danas u svom motelu u Meljaku organizuje veliko slavlje sa preko 300 zvanica. Povod za veseli provod je 18. rođendan njegovog unuka Andrije, kojem su, pored prijatelja i porodice, na punoljetstvo došle i dedine kolege sa estrade.

Nakon Atine Ferari i Takija Marinkovića, na veselje je stigla i kraljica narodne muzike Lepe Lukić, a pjevačica, koja bi uskoro trebalo da dobije seriju o svom životu, na veselje nije došla sama.

Lepa je izašla iz automobila sa nepoznatim muškarcem, koji joj je dodao poklon za slavljenika, a potom uzeo pod ruku i krenuo put motela. Na konstataciju okupljenih novinara da je došla sa obezbeđenjem, ona se nasmješila i potvrdila njihove navode.

era ojdanić lepa lukić

