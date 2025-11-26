Ko je Darija koja ima glavnu ulogu u "Tvrđavi": Ljepotom hipnotisala sve, a vjenčanica koju nosi ima tajno značenje

Darija Vučko u seriji "Tvrđava" tumači lik koji se, igrom slučaja, takođe zove Darija.

Izvor: Youtube printscreen / RTS Prikazuje

Emitovanje sedme epizode serije "Tvrđava" biće pomjereno, saopštio je Rts u zvaničnoj programskoj šemi za nedelju, 30. novembar. Razlog je košarkaška utakmica između Bosne i Hercegovine i Srbije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Zvijezda serije "Tvrđava", mlada glumica Darija Vučko, osvojila je srca publike svojim šarmom i vanvremenskom ljepotom.

Ko je lepa Darija?

Darija je završila Akademiju umjetnosti u Novom Sadu kod profesorke Jasne Đuričić, i ovo je njena prva glavna uloga. Direktan partner u seriji joj je još jedan mladi glumac, Ognjen Mićović - inače njen prijatelj od srednje škole.

Anegdota sa audicije

Ona u seriji tumači lik koji se, igrom slučaja, takođe zove Darija. Na audiciji za ulogu, nasmijala je ekipu koja je radila kasting kada je ušla i rekla: "Zdravo, ja sam Darija!". Mislili su da se radi o njenom samopouzdanju i uvjerenju da će dobiti ulogu, a onda su shvatili da mlada ljepotica koja je ušetala pred njih zaista nosi ime glavne junakinje serije.

U seriji, Darija i Ognjen tumače mladi ljubavni par koji se zavoli baš u u trenucima kada Jugoslavija nestaje. Kroz njihove sudbine, kao i sudbine njihovih prijatelja i porodice, "Tvrđava" govori o onome što je svima blisko – o moralnim dilemama, sukobima i pomirenjima, ali prije svega o ljubavi koja spaja i onda kada sve drugo prijeti da se raspadne.

Kako izgleda Darijina vjenčanica i kako su se pjesme "Hajde Jano" i "Izgleda da nismo sami" grupe "U škripcu", uklopile u scenu vjenčanja 1990. u Kninu, pogledajte u videu:

Tajna simbolika vjenčanice u seriji

O svom liku Darija kaže: "Ona je skromna, plemenita, lijepo vaspitana, poštena djevojka koja se kroz godine koje odmiču bori da stvori svoju porodicu i održi ljubav".

Iako je čitavo snimanje za Dariju bilo posebno, ipak izdvaja jednu scenu. U pitanju je scena vjenčanja, koju smo gledali u trećoj epizodi serije. U toj sceni Darija nosi divnu "vintage" vjenčanicu.

"Taj moment svadbe bio mi je najznačajniji kada je kostim u pitanju, odnosno Darijina vjenčanica. Morala je da postoji doza kiča koji je u skladu sa epohom, a da opet bude malo naivno i pretjerano. Bilo mi je važno da ona na svadbi želi na neki način da pokaže da je odrasla i to sam pričala sa ljudima koji su radili kostim", kaže Darija.