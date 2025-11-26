logo
Zbog jezivih povreda mislili da ga je ubila ljubavnica: Istina o smrti Brusa Lija šokirala je svjetsku javnost

Zbog jezivih povreda mislili da ga je ubila ljubavnica: Istina o smrti Brusa Lija šokirala je svjetsku javnost

Autor Đorđe Milošević


Ljekari su došli do neočekivanog zaključka gotovo 50 godina nakon njegove smrti.

Zbog jezivih povreda mislili da ga je ubila ljubavnica Izvor: Profimedia/IFA Film

Smrt Brus Lija dugo je spadala u najmisterioznije smrti svih vremena. Legenda akcionih filmova rođena je na današnji dan, 27. novembra 1940. godine u San Francisku, a preminuo je u 32. godini, 20. jula 1973. godine.

Vijest o njegovoj smrti pokrenula je gomilu teorija, a iako su ljekari tada došli do zaključka da je umro od otoka na mozgu, koji je nastao kao posledica uzimanja određenih ljekova, ljudima nije bilo potrebno mnogo da krenu sa pričama da je njegova smrt zapravo ubistvo.

Kada su fotografije mrtvog Lija dospjele u javnost, prvo se pričalo da ga je otrovala ljubavnica, te da su ga ubili kineski gangsteri, pa čak i da je umro zbog prokletstva, a sada se konačno saznala istina o svemu.

Istina o smrti Brusa Lija

Ljekari su došli do neočekivanog zaključka gotovo 50 godina nakon njegove smrti i utvrdili da je Brus verovatno umro od hiponatrijemije.

"Drugim riječima, kažemo da je bubreg nije mogao da izluči višak vode, i zato je Brus Li umro", napisao je tim stručnjaka u časopisu "Clinical Kidney Journal".

