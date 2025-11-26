Porodica njemačko-turskog porijekla otrovala se fosfinom na odmoru u Istanbulu zbog čega su svi preminuli.

Oko dvije nedelje nakon što je preminula porodica nemačko-turskog porekla na odmoru u Istanbulu u Turskoj, otkriven je uzrok smrti. Prema rezultatima obdukcije, porodica je umrla od trovanja visokotoksičnim gasom fosfinom, piše "Al Arabija".

Istog dana kada su se otrovali preminuli su majka Čigdem (27), dvoje male djece Masal (3) i Kadir (6), dok je otac Servet (38) preminuo nekoliko dana kasnije u bolnici. Bili su na odmoru u hotelu u Istanbulu u koji su i ranije išli, ali ovog puta se porodično putovanje završilo tragično.

Šta je fosfin?

Fosfin je visokotoksični gas bez boje i mirisa, ali je izuzetno toksičan i zapaljiv. Koristi se za suzbijanje štetočina, a riječ je o neurotoksinu koji je opasan čak i u vrlo malim koncentracijama.