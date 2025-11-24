Baka sa Tajlanda se navodno probudila u sanduku i počela da lupa po poklopcu nekoliko trenutaka prije kremiranja, šokirajući porodicu koja je vjerovala da je preminula.

Izvor: Anusak Laowilas/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Baka je šokirala svoju ožalošćenu porodicu nakon što se, navodno, vratila u život i počela da lupa po poklopcu sanduka samo nekoliko trenutaka prije kremiranja, piše Daily Mail.

Čonthirot (65) proglašena je mrtvom u svom domu u Phitsanuloku, na sjeveru Tajlanda, u ranim jutarnjim satima 23. novembra.

Vjerujući da je preminula, porodica ju je položila u bijeli sanduk i krenula na četvoročasovno putovanje dugo 365 kilometara do hrama na periferiji Bangkoka, koji pruža besplatne usluge kremiranja i sahranjivanja siromašnima. Međutim, navodno se "beživotna" baka probudila u sanduku kada je kamionet stigao do hrama, zaprepastivši rođake kada je, navodno, počela da kuca iznutra. Snimak prikazuje mršavu Čonthirot kako se pomjera u sanduku i tjera muve s lica dok je porodica u nevjerici gleda. Njen mlađi brat Mongkol (57) rekao je da je dvije godine bila prikovana za krevet i da su je u 2 sata posle ponoći pronašli "mrtvu".

Dodao je da je čak potpisao dokument kojim potvrđuje njenu smrt, koji je predao budističkom monahu zaduženom za obred. "Bio sam šokiran iznenađen i presrećan što je moja sestra još uvijek živa. Zamalo sam se srušio. Čudo je da se probudila", rekao je Mongkol.

Radnik u hramu, Thammanoon (27), rekao je da je trebalo da premjesti drveni sanduk u salu za kratku ceremoniju prije kremiranja kada je čuo lupanje i tihi vapaj za pomoć iznutra. "Skinuo sam tkaninu kojom je bila prekrivena i zaledio se kada sam vidio da se pomjera. Bila je pri svijesti, jedva je disala i klimala glavom, ali nije mogla da govori. Bio sam zapanjen, nikada nisam doživio nešto slično", rekao je on.

Hitna pomoć je ubrzo stigla i prevezla Čonthirot u bolnicu Bang Jai. Hram Wat Rat Prakhong Tham saopštio je da će pokriti njene medicinske troškove. Opat hrama, Phra Kitti Vačirathada, rekao je da nikada nije vidio ništa slično i da je srećan zbog porodice koja je dobila drugu priliku.

U februaru se, navodno, i jedna 85-godišnja baka "vratila u život" nakon što je bila mrtva 40 minuta na sjeveroistoku Tajlanda. Pua Sriphueng navodno je pronađena bez pulsa u svom domu u pokrajini Buriram. Ali dok ju je porodica pripremala za pogreb, navodno je sela širom otvorenih očiju.

Rođaci su rekli da se kasnije ponašala djetinjasto, tražila slatkiše i posle toga prihvatila vjerske rituale koje je ranije izbjegavala.