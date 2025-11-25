Nezaposleni medicinski tehničar iz Italije tri godine se prerušavao u svoju preminulu majku kako bi nastavio da prima njenu penziju i druge prihode.

Izvor: društvene mreže

Ošišao se na kratko, obukao haljinu, stavio puder, stavio karmin, dodao minđuše i na kraju - bisernu ogrlicu. Sada je bio spreman da nastavi svoju prevaru. Koja mu je prolazila gotovo tri godine.

Kako je objavio Korijere dijela Sera, nezaposleni medicinski tehničar (56) iz Italije se godinama nakon majčine smrti pretvarao da je ona kako bi nastavio da prima njenu penziju i druge prihode.

Prevara je otkrivena nakon što je došao da obnovi ličnu kartu svoje majke u jednu državnu kancelariju na sjeveru zemlje. Tijelo svoje majke, koja je preminula, vjerovatno prirodnom smrću, negde 2022. godine, sakrio je u porodičnoj kući.

"Ovo je skandal a la gospođa Dautfajer", pišu italijanski mediji, aludirajući na legendarni film s nikad prežaljenim Robinom Vilijamsom.

Kada je stigao da obnovi ličnu kartu, zaposleni je odmah posumnjao da je u pitanju prevara. Njegov glas nije bio prikladan za osamdesetogodišnju ženu, glas mu je bio pretjerano "dubok", nešto tu nije bilo u redu.

"Odmah je to prijavila svojim pretpostavljenima, koji su obavijestili lokalnu policiju. Pokrenuta je istraga, uporedili su fotografiju snimljenu prilikom pokušaja obnavljanja lične karte i onu sa lične karte, sumnja je rasla", pišu italijanski mediji.

Provjere su takođe pokazale da godinama nije bilo traga o njenom korišćenju zdravstvenih usluga, kontaktu sa ljekarom ili društvenoj aktivnosti. Istovremeno, njeni poreski obrasci i prijave imovine i dalje su se redovno podnosili.

Odlučili su da ga pozovu nazad u kancelariju, rekli su mu da treba da popuni papire, on je stigao, prerušen u majku, ali umjesto nove lične karte, koja bi mu garantovala nastavak "zarade", dočekala ga je policija. Odmah im je sve priznao i pristao je da mu se izvrši pretres kuće. U kojoj je policija pronašla mumificirano tijelo gospođe Dal'Oljo.

Njen sin, piše Korijere dela Sera, godišnje je zarađivao više od 50.000 eura zahvaljujući penzijama i nekretninama od kojih je majci, tj. njemu, "kapljala lova". Muškarcu sada prijeti zatvorska kazna, slučaj je šokirao Italiju.

"Ovo je veoma čudna priča. Ali i veoma tužna", kaže gradonačelnik Borgo Virđilija, Frančesko Aporti.