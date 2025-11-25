"Porodica mi je rekla da sam prelepa u halterima": Breskvica o nastupima, i onima koji okreću glavu kad je vide

Anđela Ignjatović poznatija kao Brekvica bila je gost na jednom događaju povodom promocije zimske sezone u Crnog Gori, a okupljenim novinarima otkrila je detalje nastupa koji planira u najluđoj noći, ali i neke nepoznate detalje iz privatnog života.

Izvor: MONDO

Breskvica je priznala da je sve spremno za najluđu noć, naročito autfiti, te da sada samo priprema još neke pesme kako bi publika bila zadovoljna.

Pevačica priznaje i da nema problem što nastupa za Novu godinu, jer su njeni najmiliji uvek tu sa njom.

"Meni porodica dolazi na nastupe", priča Breskvica, a na pitanje da li će i partner biti uz nju za Novu Godinu, pevačica je odgovorila da je dečko uvek sa njom.

Pogledajte kako izgleda njen dečko koji ju je nedavno sačekao na aerodromu:

Pogledajte 00:42 Breskvicu sačekao dečko na aerodromu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Breskvica je priznala i da voli praznične nastupe, naročito jer ne može da okiti kuću zbg životinja.

"Možda je nekim starijim kolegama dosadilo, ali meni nije", otkrila je pevačica.

Ona se osvrnula i na nedavni nastup u jednom klubu kada je pred publiku izašla u zavodljivom izdanju, a na pitanje kako su reagovali njeni najbliži na autfit u haleterima, Breskvica je rekla: "Rekli su mi da sam prelepa".

Podsetite se kako je izgledala na nastupu:

Pevačica se osvrnula i na promenu u izboru numera: "Ja volim da menjam, tako i da eksperimentišem sa muzikom i autfitima".

Poslušajte šta je sve otkrila Breskvica pred našim kamerama:

Pogledajte 08:40 Breskvica o dečku i reakciji roditelja na haltere na nastupu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Osvrnula se i na godinu iza sebe:

"Vrlo radno sam je provela, ja volim da ispunim sve svoje snove", a potom je priznala i da je jedna od onih koja piše i maniferstuje želje, kao i da bi volela da snimi duet sa Milicom Pavlović.

"Ima onih koji okrenu glavu"

Breskvica je na kraju priznala i da je mnogo onih koji su je razočarali na estradi, ali da ne želi da imenuje te osobe. Ipak, otkrila je ko ju je pozitivno iznenadio:

"Seka Aleksić i Stoja su predivne, Dara... to su neke osobe koje stalno spominjem, koje su me stvarno oduševile", priznala je Anđela potvrdivši da postoje osobe koje okreću glavu na aerodromu kada je vide.