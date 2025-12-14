Optimistične riječi novog selektora Srbije Veljka Paunovića koji želi da u državni tim vrati otpisane igrače Sergeja Milinković-Savića, Vanju Milinković-Savića i Dušana Tadića.

Izvor: MN Press

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović poručio je da će kod njega igrati svi - bez obzira na ono što im piše u krštenici, dok takođe ne otpisuje ni one igrače koji su bili "precrtani" ili su se sami odstranili iz državnog tima. Njegova ideja je da napravi drim-tim Srbije koji će se plasirati na iduće Evropsko prvenstvo 2028. godine, a do tada ima vremena da napravi tim po svom ukusu.

Da li će na njemu biti prostora i za braću Milinković-Savić? Sergej se sam "otpisao" sa spiska poslije EURO 2024, kada je bio jedan od najkritikovanijih, dok je njegov rođeni brat Vanja bio na spisku, pa je sa njega nestajao i nije se pojavljivao...

"Hoće li biti na okupljanju u martu? Vjerujem da hoće, radim na tome da oni budu tu. Ne zavisi samo od mene, ali svakako su njima vrata otvorena i planiram, već sam i njima saopštio, da ću ih posjetiti, da razgovaramo oči u oči o tome", rekao je Paunović u intervjuu za "Mozzart Sport".

"Oni su bili otvoreni kad smo se čuli, ali sve se brzo desilo u mom slučaju prije preuzumanja reprezentacije, možda tad nisu bili spremni i ja to poštujem. Obavili smo razgovore, čak i sa kapitenima i jednostavno oni nisu bili spremni da u tom trenutku naprave taj korak. Poštujem, ali ne odustajem. I nisam odustao, do posljednjeg trenutka sam ih kontaktirao u novembru. Ali dobro, to je druga stvar", rekao je Paunović.

Tokom svog prvog obraćanja Veljko Paunović je rekao da ga zanima i Dušan Tadić koji se penzionisao iz državnog tima 2024. godine, takođe poslije Evropskog prvenstva, kada je više djelovalo da je razlog njegov sukob sa Piksijem.

"Naravno, ako on bude želio, ja bih volio. Kontaktirao sam ga, nismo ušli u neke dalje dublje razgovore, ali svakako da je Tadić otvoren. Za razgovore", rekao je kratko Paunović o slučaju daleko iskusnijeg Tadića kome je 37 godina i koji je trenutno u Emiratima, a zove ga i Vojvodina.

Podsjetimo, Srbija takmičarsku utakmicu neće igrati do septembra i Lige nacija, dok će prije toga u martu biti okupljanje zbog prijateljskih utakmica, a protivnici još nisu poznati.