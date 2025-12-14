Danas nešto poslije 11 sati, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil marke Renault Clio podgoričkih registarskih oznaka i motocikl.

Izvor: MONDO/Katarina Lukovac

Na raskrsnici kod Trgovinske škole u Podgorici, danas nešto poslije 11 sati, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil marke Renault Clio podgoričkih registarskih oznaka i motocikl.

Iz policije je Televiziji Vijesti nezvanično saopšteno da je motociklista prevezen na ukazivanje ljekarske pomoći, ali da trenutno nije poznat stepen njegovih povreda.